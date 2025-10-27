- Hoy:
CBP confirma la mejor noticia para inmigrantes: los NUEVOS requisitos para tramitar el documento que reemplaza a la VISA y pasaporte
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) anunció los grupos que pueden gestionar el trámite en EE. UU., así como los requisitos que deben considerar.
¡Aviso importante! Actualmente, la visa americana es un requisito fundamental para la mayoría de los turistas que tienen en mente visitar Estados Unidos, esto a diferencia de las personas provenientes de naciones que cuentan con acuerdos de exención.
Y es que, como se sabe, los extranjeros tienen que pasar por una inspección a cargo de un oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), quien llevará a cabo el proceso correspondiente. No obstante, los ciudadanos mexicanos que cuenten con una Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) tendrán la posibilidad de viajar sin la necesidad de poseer una visa o pasaporte. ¿Cómo así?
EE. UU.: nuevos requisitos para tramitar el documento que reemplaza a la VISA
'El Cronista', otros portales web y CBP han informado que, la ansiada BCC, es una tarjeta laminada que incorpora tecnología avanzada y que facilita a las autoridades la verificación de la identidad de su portador.
EE. UU.: nuevos requisitos para tramitar el documento que reemplaza a la VISA.
Cabe señalar que, sin la presentación de un pasaporte, esta tarjeta hace posible que, los viajeros que ingresan por tierra, barco de placer o ferry desde México a EE. UU., puedan realizar estancias de hasta 30 días por motivos turísticos o de negocios en áreas específicas.
No obstante, cuando se presenta junto a un pasaporte, la BCC actúa como una visa de tipo B, lo que permite el acceso a cualquier parte del territorio americano, sin importar el medio de transporte utilizado. A continuación, los requisitos para poder acceder a este valioso documento:
- Ser de nacionalidad mexicana y residir en dicho país latino a la hora de realizar el trámite.
- Cumplir con todos los criterios de elegibilidad necesarios para la visa tipo B1 o B2.
- Tener que evidenciar los vínculos sólidos con México y que ellos se consideren como motivos suficientes para el retorno al país natal.
¿Dónde se puede llevar a cabo este trámite en EE. UU.?
Por otro lado, es bueno mencionar que la tramitación del documento BBC se debe llevar a cabo en la Embajada de Estados Unidos en México o en el consulado que se encuentre más cercano.
Asimismo, en dicho lugar, podrás obtener más instrucciones y últimas actualizaciones, todo ello con la finalidad de evitar tener complicaciones en el país de Donald Trump y sus últimas medidas migratorias.
