- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Universitario
- Fichajes Liga 1
- Tabla Liga Peruana de Vóley
ALERTA en Walmart de Eastman: policía reporta que una PELIGROSA FUGA de gas obliga a cerrar la calle
Un escape de gas en Indian Drive obligó a cerrar temporalmente una entrada del Walmart en Eastman; las autoridades confirman que la situación está controlada.
El lunes, una fuga de gas en Eastman provocó el cierre temporal de una de las entradas principales del Walmart USA de la ciudad, lo que generó alertas de seguridad para conductores y clientes de la zona. Las autoridades locales actuaron de inmediato para garantizar la seguridad pública y coordinar los trabajos de reparación.
Calle cerrada por fuga de gas en Walmart de Eastman.
PUEDES VER: PELIGRO en el baño de un Walmart en Carolina del Sur: mujer lucha contra hombre que intenta agredirla
Fuga de gas en Walmart de Eastman provoca cierre temporal de calle
Según el Departamento de Policía de Eastman, la fuga de gas ocurrió en Indian Drive, lo que obligó a cerrar la vía entre KFC y Little Caesars. En sus redes sociales, la policía informó: "Debido a una fuga de gas en Indian Drive, la carretera entre KFC y Little Caesars permanecerá cerrada mientras se trabaja en la reparación".
Aunque la situación ya fue controlada, las autoridades indicaron que los trabajos de reparación continuarán, manteniendo la calle cerrada hasta nuevo aviso. Atlanta Gas confirmó que la fuga fue solucionada de manera segura.
¿Cuáles son los accesos alternativos al Walmart de Eastman durante las reparaciones?
Mientras se mantiene cerrado el tramo de Indian Drive, la policía recomendó a los clientes utilizar la entrada desde Indian Court, ubicada entre Murphy's y Sonic. En palabras de la autoridad local: "Aunque la entrada principal de Indian Drive está cerrada, los clientes aún pueden acceder a Walmart desde Indian Court".
Las autoridades enfatizan que se debe conducir con precaución en la zona y respetar las señales de desvío mientras se completan las obras.
- 1
ALERTA inmigrantes con EAD: esta será tu situación en EE. UU. si sigues trabajando con el permiso laboral en trámite de renovación
- 2
ALERTA beneficiarios con IRS: aprueban depósito directo de $2,000 en diciembre 2025 y estas son las fechas de PAGOS
- 3
Walmart de Hartford en peligro: mujer de 24 años cae robando cientos de dólares mientras se realizaba evento policial
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90