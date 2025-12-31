"¿Tengo orden de deportación?" se convierte en la búsqueda más repetida por latinos en EE. UU. en 2025

Las búsquedas en internet suelen revelar lo que no siempre se dice en voz alta. En 2025, millones de latinos en Estados Unidos acudieron a Google no por curiosidad, sino por necesidad, miedo y urgencia. Así lo expone el informe anual Google conocido como Google Year in Search, que identifica las preguntas más repetidas del año.

Entre todas, una destacó por encima del resto: "¿Cómo saber si tengo orden de deportación?". La consulta refleja el impacto directo de las políticas migratorias más estrictas y el aumento de operativos en comunidades latinas, una realidad que llevó a miles de familias a buscar respuestas rápidas desde sus teléfonos.

El miedo migratorio marcó 2025: miles buscaron en Google si tenían orden de deportación.

El reporte muestra que el tema migratorio volvió a dominar la agenda digital, impulsado por las decisiones del gobierno de Donald Trump y el accionar del ICE en distintos estados. Medios como Univisión destacaron que este clima de incertidumbre explica por qué tantas búsquedas estuvieron relacionadas con deportaciones, estatus legal y derechos básicos.

Economía, precios y miedo al futuro

Además de inmigración, la economía ocupó un lugar central en las búsquedas. El aumento de precios, la amenaza de nuevos aranceles y la posibilidad de una recesión empujaron a muchos latinos a informarse sobre conceptos que afectan directamente el bolsillo familiar. Preguntas simples, pero urgentes, como “¿Cómo está el dólar?” o “¿Qué es una recesión?” reflejan la preocupación por llegar a fin de mes.

Incluso temas como loterías y juegos de azar aparecieron entre los más buscados, una señal de cómo, en contextos difíciles, la esperanza de un golpe de suerte también gana espacio.

Las preguntas más buscadas por latinos en EE. UU. en 2025

Según el informe de Google, estas fueron algunas de las consultas más repetidas:

¿Cómo saber si tengo orden de deportación?

¿Qué es USAID?

¿Qué son los aranceles?

¿Qué es una recesión?

¿Qué es el Tren de Aragua?

¿Cómo está el dólar?

¿Cómo jugar Powerball?

Detrás de cada búsqueda hay una historia: familias que temen una redada, trabajadores que sienten que el dinero ya no alcanza y comunidades enteras tratando de entender un país cada vez más complejo.