ALERTA trabajadores en Nueva York: estas ciudades y condados tendrán el segundo salario mínimo más alto de EE. UU. en 2026

Para miles de trabajadores que sostienen la economía de Nueva York desde cocinas y hospitales hasta limpieza, construcción y comercio el 2026 llegará con una mejora concreta en el ingreso por hora. El estado aplicará un nuevo aumento del salario mínimo que colocará a varias de sus regiones entre las mejor remuneradas de todo Estados Unidos.

La suba no surge de la nada. Forma parte del plan presupuestario aprobado en 2024 por la gobernadora Kathy Hochul, que estableció incrementos escalonados para acompañar el aumento del costo de vida. Con la próxima actualización, Nueva York quedará en el segundo lugar del país en salario mínimo, solo superado por Washington D.C..

Nueva York sube el salario mínimo.

Dónde se cobrará US$17 por hora

A partir del 1 de enero de 2026, el salario mínimo llegará a US$17 la hora en las zonas con mayor densidad poblacional y costos más elevados:

Ciudad de Nueva York : Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island

: Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island Condado de Westchester

Condados de Nassau y Suffolk (Long Island)

Estas áreas concentran a millones de trabajadores, incluidos amplios sectores de la comunidad latina que viven entre alquileres altos, transporte caro y gastos básicos en constante aumento.

El resto del estado también sube

Fuera de estas regiones, el salario mínimo estatal se fijará en US$16 por hora. Aunque la cifra es menor, sigue muy por encima del salario mínimo federal, que permanece congelado en US$7,25 desde hace más de una década. El esquema reconoce que el costo de vida no es igual en todo el estado, pero mantiene a Nueva York como uno de los más competitivos del país.

Nueva York en el mapa nacional

Según estimaciones del Economic Policy Institute, los aumentos del salario mínimo en distintos estados beneficiarán a millones de trabajadores en 2026 y moverán miles de millones de dólares adicionales en salarios. En ese contexto, Nueva York destaca no solo por el monto, sino también por su decisión de indexar el salario mínimo a la inflación a partir de 2027, evitando que el poder adquisitivo se deteriore con el tiempo.

Qué significa para la comunidad latina

En barrios y ciudades donde la economía se mueve a base de trabajos por hora restaurantes, bodegas, guarderías, limpieza y servicios el aumento puede marcar la diferencia entre llegar justo o tener un pequeño margen a fin de mes. Para muchas familias hispanas, esos dólares extra pueden traducirse en pagar la renta sin atrasos, cubrir el transporte o enviar más apoyo a familiares en América Latina.

En definitiva, el nuevo salario mínimo no solo consolida a Nueva York como uno de los estados mejor pagos del país, sino que refuerza el papel central de los trabajadores latinos en su economía.