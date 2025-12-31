ALERTA contribuyentes en Estados Unidos: estos 9 estados bajarán impuestos desde el 1 de enero

El arranque de 2026 traerá un pequeño respiro fiscal para trabajadores y familias en distintos puntos de Estados Unidos. Nueve estados aplicarán rebajas en el impuesto estatal sobre la renta individual, una decisión que, aunque técnica en el papel, puede sentirse de forma concreta en el día a día: menos descuento en el cheque, algo más para cubrir la renta, los útiles escolares o el envío de remesas.

El ajuste forma parte de una tendencia que se consolidó tras la pandemia, cuando varios estados registraron mayores ingresos y optaron por reducir la carga impositiva para atraer residentes y empresas. Según un análisis de la Tax Foundation, estas rebajas van desde reducciones graduales hasta planes de largo plazo que apuntan, incluso, a eliminar por completo el impuesto a la renta.

Nueve estados bajan impuestos en 2026.

No obstante, el debate está lejos de ser pacífico. Organizaciones como el Center on Budget and Policy Priorities advierten que bajar impuestos hoy puede significar menos recursos mañana para escuelas públicas, salud y programas sociales, áreas clave para comunidades latinas que dependen de esos servicios.

Los 9 estados que bajan el impuesto a la renta en 2026

A partir del 1 de enero, estas son las jurisdicciones que aplicarán tasas más bajas:

Georgia : recorte progresivo con la meta de seguir bajando en los próximos años.

: recorte progresivo con la meta de seguir bajando en los próximos años. Indiana : reducción del impuesto plano como parte de su estrategia de competitividad.

: reducción del impuesto plano como parte de su estrategia de competitividad. Kentucky : baja automática condicionada al desempeño de las finanzas estatales.

: baja automática condicionada al desempeño de las finanzas estatales. Mississippi : nueva etapa de un plan que apunta a reducir drásticamente el impuesto.

: nueva etapa de un plan que apunta a reducir drásticamente el impuesto. Montana : ajustes que benefician a más contribuyentes de ingresos medios.

: ajustes que benefician a más contribuyentes de ingresos medios. Nebraska : uno de los recortes más fuertes, aunque con alertas por posibles déficits.

: uno de los recortes más fuertes, aunque con alertas por posibles déficits. Carolina del Norte : reducción del impuesto plano en un contexto político dividido.

: reducción del impuesto plano en un contexto político dividido. Ohio : simplificación del sistema con una tasa más baja para ingresos personales.

: simplificación del sistema con una tasa más baja para ingresos personales. Oklahoma: consolidación de tramos y rebaja de la tasa marginal máxima.

Para un trabajador latino con ingresos medios, el impacto puede ir desde algunos dólares extra al mes hasta varios cientos al año, dependiendo del salario y de los beneficios fiscales complementarios de cada estado.

¿Qué significa esto para los hispanos?

En estados como Georgia, Carolina del Norte, Ohio o Nebraska, la población latina ha crecido con fuerza en sectores como construcción, manufactura, servicios y agricultura. En ese contexto, una rebaja de impuestos puede sentirse casi como un aumento salarial indirecto.

Sin embargo, expertos recuerdan que no todo se reduce a la tasa impositiva. Estados con impuestos más bajos pueden compensar con costos más altos en vivienda, transporte, educación o impuestos a la propiedad. Por eso, antes de pensar en mudarse, recomiendan analizar el “paquete completo” y no solo el número que aparece en el titular.