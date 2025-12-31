ALERTA clientes bancarios en Estados Unidos: Año Nuevo 2026 dejará sin atención a millones este 1 de enero

El inicio de 2026 llegará con un freno total en la atención bancaria presencial en Estados Unidos. Este jueves 1 de enero, las sucursales de los principales bancos del país permanecerán cerradas por el feriado federal de Año Nuevo, una medida que impactará a millones de clientes que suelen realizar trámites presenciales en estas fechas.

La decisión responde al calendario oficial de feriados que siguen las entidades financieras, alineado con la Reserva Federal, el cual establece días de cierre obligatorio a lo largo del año. Durante estas jornadas, no hay atención en ventanillas ni oficinas, aunque los servicios digitales continúan operativos.

Año Nuevo

Entre las entidades que no abrirán sus puertas figuran Bank of America, Wells Fargo, Chase, Citibank, U.S. Bank, PNC Bank, Capital One, Santander Bank y Truist Bank, entre otros grandes grupos financieros.

Si bien los clientes podrán seguir utilizando aplicaciones móviles, banca online y cajeros automáticos, las operaciones programadas como pagos automáticos, transferencias interbancarias o acreditaciones podrían reflejarse recién el siguiente día hábil, una situación que conviene tener en cuenta para evitar cargos o retrasos.

Otros feriados bancarios en 2026

Además del 1 de enero, los bancos estadounidenses tampoco brindarán atención presencial durante los otros feriados federales del año, entre ellos:

Día de Martin Luther King Jr. – 19 de enero

Presidents’ Day – 16 de febrero

Memorial Day – 25 de mayo

Juneteenth – 19 de junio

Día de la Independencia (observado) – 3 de julio

Labor Day – 7 de septiembre

Columbus Day – 12 de octubre

Día de los Veteranos – 11 de noviembre

Thanksgiving – 26 de noviembre

Navidad – 25 de diciembre

Tiendas y supermercados: horarios especiales por Año Nuevo

El impacto del feriado no será solo bancario. Varias cadenas de supermercados ajustarán sus horarios o cerrarán completamente el 1 de enero. Costco no abrirá en Año Nuevo y reducirá su horario el 31 de diciembre. Sam’s Club, Trader Joe’s y Aldi también adelantaron sus cierres en Nochevieja y suspenderán la atención el primer día del año.

En el caso de los mercados locales e independientes, los horarios pueden variar según la ciudad y el estado, por lo que se recomienda verificar con anticipación.