GRANDIOSAS NOTICIAS, inmigrantes: sacerdotes que debían regresar a Nigeria obtienen prórroga en EE. UU. tras retrasos en la Green Card

La comunidad católica de Arizona celebra una noticia que trae alivio y esperanza. Dos sacerdotes nigerianos, que estaban a punto de regresar a su país debido a la expiración de sus visas de trabajo, podrán permanecer en Estados Unidos durante varios meses más mientras se gestionan sus trámites migratorios. Esta extensión llega justo a tiempo, evitando que enfrenten situaciones de riesgo en Nigeria.

Sacerdotes nigerianos obtienen extensión de estadía en Estados Unidos

El padre Iorlumun Emmanuel Tamen, quien sirve en la parroquia San Juan Neumann, debía abandonar Estados Unidos a finales de este mes debido a la expiración de su visa de trabajo. Sin embargo, los retrasos en las solicitudes de renovación complicaron su salida. De manera similar, el reverendo Ukeyima, que trabaja en Kearney, Arizona, también enfrentaba la necesidad de regresar a Nigeria.

Bill Gresser, miembro activo de la parroquia San Juan Neumann, compartió detalles sobre los esfuerzos para mantener a los sacerdotes en el país: "Mi próximo paso es continuar si ustedes ayudan a correr la voz, pero creo que los siguientes pasos están siendo tomados por la diócesis de Tucson y otros para iniciar el proceso de la tarjeta verde", indicó Gresser a KYMA.

Este anuncio ha generado gran entusiasmo entre la comunidad. Gresser destacó: "Estamos realmente emocionados de que estos sacerdotes no tengan que regresar a una situación tan difícil, donde serían blancos de bandas rebeldes, y que puedan quedarse aquí atendiendo a la gente como lo han hecho durante los últimos cuatro años".

La experiencia de los sacerdotes y su impacto en la comunidad

El padre Tamen compartió la emoción de recibir la noticia de la extensión de su estadía apenas dos días antes de su vuelo programado a Nigeria: "Estaba de excursión. Fui a Telegraph Pass y recibí una llamada. Era la canciller de la diócesis, y me dijo que teníamos buenas noticias: nuestra estancia se había extendido", relató a KYMA.

La diócesis de Tucson confirmó que se presentó la solicitud de extensión de visa tanto para el padre Tamen como para el reverendo Ukeyima, lo que les permitirá permanecer en EE. UU. durante seis meses adicionales mientras se procesa su residencia.

El padre Tamen expresó su gratitud: "Este es un regalo, no solo para mí, sino también para mi hermano Adams. Estamos muy emocionados de quedarnos aquí y continuar nuestro ministerio, trabajando con las personas a quienes celebramos el sacramento".

Tanto los sacerdotes como la diócesis agradecen el apoyo de la comunidad y el interés mostrado en mantenerlos en Estados Unidos, destacando el impacto positivo de su labor pastoral en los últimos años.