Gavin Newsom y Donald Trump pertenecen a posturas políticas opuestas: Newsom es demócrata, mientras que Trump forma parte del Partido Republicano. En los últimos tiempos se han enfrentado en múltiples ocasiones, muchas de ellas debido a las políticas migratorias implementadas de manera estricta en California, lo que ha convertido a Trump en su principal opositor en este tema.

Elogios a Gavin Newsom

El presentador nocturno Bill Maher elogió al gobernador de California por realizar una pequeña "burla" al jefe de la Casa Blanca. En su programa de HBO, "Real Time with Bill Maher", el conductor comentó sobre las últimas publicaciones de Gavin dirigidas al mandatario y se mostró sorprendido: "Nunca he visto a un demócrata hacer esto, creo que es muy gracioso".

Bill Hamer estudió en la Universidad Cornell de Estados Unidos.

El artista de 69 años también opinó sobre sus comentarios: "Siento que Gavin ha captado la esencia de la cultura estadounidense actual. No intentes ser más listo que la gente. Tienes que ser más estúpido que ellos". Además, destacó que el funcionario de 58 años ha sido considerado durante mucho tiempo como uno de los favoritos para la nominación presidencial por su partido en 2028.

Por otra parte, el líder californiano respondió en una conferencia de prensa sobre la actitud de su partido: "Este es un nuevo Partido Demócrata. Hay una nueva energía en todo el país, y vamos a responder al fuego con fuego". Busca activar "un renovado sentido de propósito" entre los potenciales electores.

¿Quién es Bill Hamer?

Además de presentador, es comediante, actor, escritor y comentarista político. Conocido por sus sátiras, se autopercibe como libertario. Nació en Nueva York hace 69 años y está activo en los medios de comunicación desde 1979. Cuenta con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y recibió el Premio Richard Dawkins en 2009.