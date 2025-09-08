Alianza Lima confirmó los tres nombres que iniciaron las negociaciones para renovar

Alianza lima puso manos a la obra en la renovación de contratos del plantel de cara para la temporada 2026 donde el objetivo claramente es superar lo hecho hasta ahora por el entrenador Néstor Gorosito a nivel internacional. Franco Navarro, director deportivo íntimo reveló los nombres que ya vienen negociando ampliar su vínculo con el club.

El primero que recibió el llamado fue Néstor Gorosito. Con el técnico argentino se reunieron en dos ocasiones y todo apunta a que firmará su vínculo por todo el 2026. La idea es que sea antes del partido por cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Asimismo, la dirección deportiva sostuvo un diálogo inicial con Gaibor y Castillo. El volante interior y el extremo se han ganado su renovación a pulso, siendo claves en la campaña en las Copas Libertadores y Sudamericana.

La intención del club es que ambos renueven hasta fines del 2027. Además del aumento salarial, la cláusula de salida sería elevada ante un posible interés de clubes del extranjero.

Néstor Gorosito hace una buena campaña en copa

En las próximas semanas, el director deportivo del club victoriano Franco Navarro continuará reuniéndose con algunos jugadores que tiene en carpeta para la temporada 2026, en la que Néstor Gorosito volverá a iniciar el proyecto deportivo de la mano con varios jóvenes de la institución.

Franco Navarro, director deportivo del club afirmó sobre las negociaciones de Néstor Gorosito, Fernando Gaibor y Eryc Castillo. "todo está muy bien encaminado para las renovaciones. Todos son procesos lentos, pero hay predisposición de las dos partes para la continuidad".

Alianza lima vs U. de Chile - Copa Sudamericana

La Conmebol confirmó los horarios del duelo entre Alianza lima vs U. de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El partido de ida en Matute se juega el jueves 18 de septiembre desde las 7:30 p.m.. La vuelta es en Coquimbo a la misma hora.