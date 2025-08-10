Gareca dio firme calificativo a exjugador de Alianza Lima y Universitario: "Lo considero una..."

Ricardo Gareca volvió a Perú para ser parte de la presentación del libro de Edwin Oviedo y en medio de esta aventura también recibió propuestas de entrevistas en las cuales no dejó pasar varios temas como su salida de Chile, su regreso a la selección peruana, Christian Cueva y un exjugador de Alianza Lima y Universitario a quien dirigió y lo calificó como un crack: estamos hablando de Donny Neyra.

En la entrevista con Luis 'Cuto' Guadalupe, Gareca fue consultado sobre su paso por Universitario de Deportes, donde logró ganar el Torneo Apertura 2008. Esto ocurrió antes de ser catalogado como el "mejor entrenador de la selección peruana" por algunos, momento en el que alcanzó la clasificación a Rusia 2018.

En este breve paso por su carrera, Ricardo Gareca no dejó pasar y hizo una declaración sobre Donny Neyra, su mejor jugador en ese entonces cuando Universitario luchaba por el campeonato peruano en 2008. Las palabras del 'Tigre' sobre el volante fueron contundentes.

Ricardo Gareca dio firme calificativo a Donny Neyra.

"Un crack. De esos que no abundan. Talento puro, creatividad pura, pero hay que saber entenderlo, saber llevarlo, porque tiene una personalidad muy marcada. Tiene un estilo de vida, una forma de ser que hay que comprender. A mí me gustan esos jugadores, los trato de entender. Con nosotros rindió una barbaridad. Un gran chico. Uno no siempre está de acuerdo con la forma de vivir o con lo que quiere para su carrera, pero él siempre me dijo las cosas de frente, y yo también. Lo considero una gran persona", afirmó en el programa "La Fe del Cuto".

Por otro lado, Ricardo Gareca también hizo una comparación entre Donny Neyra y Christian Cueva, su jugador preferido en la selección peruana y con quien alcanzó la clasificación al Mundial Rusia 2018, tras excelentes actuaciones del controvertido mediocampista.

"Es un caso parecido al de Donny. Una gran persona, talento puro. Donny amaba a la ‘U’ y Cueva amaba a Perú. Todo lo hacía por su país. Son jugadores que tienen problemas en su vida, o una personalidad difícil, pero cuando se ponían la camiseta de la selección, se transformaban. No solo en el juego, también en la actitud. Eso lo respetaba mucho. Más allá de sus problemas, eran jugadores determinantes y con un gran corazón", concluyó.