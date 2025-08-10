Palmeiras cerraría fichaje de jugador de la Premier League previo al partido con Universitario

Faltan solo días para vivir el vibrante enfrentamiento entre Universitario vs Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El 'Verdao' no vive su mejor presente tras quedar eliminado de la Copa de Brasil, por lo que estarían alistando un importante fichaje proveniente de la Premier League para revertir su situación.

Y es que, Palmeiras ha encadenado una racha negativa de cuatro partidos sin poder ganar, una situación que no solo generado múltiples críticas en contra del plantel y en especial contra el DT Abel Ferreira. Por ello, la directiva decidió reforzar su plantel para conquistar todos los título posibles.

¿Quién es el jugador que fichará Palmerias antes del duelo con Universitario?

Según el reconocido medio brasileño 'Globo', el 'Verdao' tendría todo encaminado para anunciar el fichaje del portero brasileño Carlos Miguel dos Santos Pereira, quien durante la última temporada jugó con el Nottingham Forest, equipo que milita en la Premier League.

"Palmeiras está a punto de anunciar el fichaje de Carlos Miguel, portero formado en el Corinthians. Se espera que el jugador regrese a Brasil tras jugar poco con el Nottingham Forest de Inglaterra", fue la información que publicó el citado medio en su cuenta de 'X'-

Globo de Brasil informó que el portero Carlos Miguel sería nuevo refuerzo de Palmeiras.

Carlos Miguel posee una valoración de mercado de 4 millones de euros y, antes de su llegada a Inglaterra, era considerado uno de los mejores porteros del Brasileirao, por lo que se espera que llegue a disputar el puesto con Weverton.

¿Carlos Miguel podría jugar ante Universitario?

Aunque la llegada del portero brasileño a Palmeiras representaría un nuevo desafío para Universitario, la buena noticia para los cremas es que, de concretarse su fichaje, no podrá ser considerado para la llave de octavos de final ante ellos.

Esto se debe a que la lista de buena fe para esta fase del torneo cerró el pasado viernes 8 de agosto, por lo que no podrá jugar ni en la ida ni en la vuelta de los octavos de final ante la ‘U’. Solo podría hacer su debut en el torneo en los cuartos de final, en caso de que Palmeiras logre avanzar.

Universitario vs Palmeiras: hora y día de los octavos de final

El duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores entre Universitario vs Palmeiras se desarrollará este jueves 14 de agosto. Según la programación de Conmebol, el partido dará inicio a las 7:30 p.m. (hora peruana).