Jairo Concha dejó firme mensaje a Palmeiras tras ganar a Sport Boys: "Estamos..."

Jairo Concha fue figura en el duelo contra Sport Boys por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. Es por eso que fue entrevistado por el medio local que transmite los duelos de Universitario y le dejó un tajante mensaje a Palmeiras a días del gran duelo por los octavos de final de la Copa Libertadores.

El volante de Universitario, Concha, tuvo unas fuertes declaraciones luego de la victoria ante Boys. Uno de los temas en los que se enfocó fue el próximo enfrentamiento del cuadro crema en los octavos de final de la Copa Libertadores contra Palmeiras de Brasil.

"El profe me ha pedido que siempre intente disparar al arco. Estaban muy cerrados y disparar desde afuera es una buena opción. Creo que no fuimos tan precisos en los últimos metros, pero valoro la victoria. Estamos listos para enfrentar a Palmeiras y a cualquier desafío", afirmó.

Jairo Concha anotó el gol de Universitario en el primer tiempo. Créditos: Carlos Felix /URPI-LR*

Por otro lado, Jairo Concha también dejó en claro que Universitario de Deportes está listo para afrontar los siguientes duelos de la Liga 1 y, sobre todo, de la Copa Libertadores. El plantel está concentrado en Palmeiras.

"Se viene una seguidilla importante, pero creo que todo el grupo está preparado y hay que ir partido a partido. Si ponemos nuestra cabeza en los siguientes partidos, no nos vamos a enfocar del todo. Este grupo está preparado para todo", indicó.

Universitario vs Palmeiras por Copa Libertadores

Universitario sostendrá dos partidos contra Palmeiras para ver quién es el próximo clasificado a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El primer partido de ambos está programado para el jueves 14 de agosto de 2025 a las 19:30 (hora de Perú) en el Estadio Monumental de Ate.

El duelo de vuelta se disputará el jueves 21 de agosto a las 19:30 (hora de Perú) en el Estadio Allianz Parque. El ganador de este enfrentamiento se enfrentará al vencedor de la otra llave entre Libertad de Paraguay o River Plate de Argentina.