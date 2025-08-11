El exjugador de U Católica que buscará la victoria de Alianza Lima en la Copa Sudamericana
Una exfigura de Universidad Católica buscará en los 90 minutos de juego clasificar a Alianza Lima, incluso si eso significa dejar fuera a su antiguo equipo en la Copa Sudamericana.
Alianza Lima enfrentará a Universidad Católica de Ecuador en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Dentro de la plantilla aliancista, hay un jugador que tuvo paso por el rival de turno y que en esta ocasión desea la clasificación de los blanquiazules por encima de los ecuatorianos: estamos hablando de Kevin Quevedo.
PUEDES VER: Exjugador de Deportivo Coopsol es el flamante 'refuerzo' de Alianza para enfrentar a U Católica
Quevedo está de regreso y se sumará a la lista de convocados para enfrentar a U. Católica de Ecuador en el duelo de ida por los octavos de la Sudamericana en el Estadio Alejandro Villanueva, junto a Paolo Guerrero, Eryc Castillo, Pablo Ceppelini, Sergio Peña y Guillermo Enrique.Kevin Quevedo, exjugador de Universidad Católica de Ecuador buscará la eliminación de su antiguo equipo junto a Alianza Lima.
Cabe destacar que a mediados del 2024, Kevin Quevedo fichó por Alianza Lima, dejando a Universidad Católica de Ecuador. Desde su llegada a Matute, el delantero ha venido demostrando un buen rendimiento, siendo clave en las clasificaciones del cuadro íntimo, primero en la Libertadores y ahora en la Sudamericana.
En 2025, Quevedo ha disputado 4 torneos con Alianza. Primero, comenzó jugando la Copa Libertadores desde la fase 3 hasta su eliminación. En este prestigioso torneo internacional jugó 12 partidos de 12 y anotó 4 goles, siendo clave en la eliminación de Boca Juniors y alcanzando su pase en la Sudamericana.Kevin Quevedo es figura en Alianza Lima bajo el mando de Néstor Gorosito.
Luego disputa la Liga 1, empezando por el Torneo Apertura y luego el Clausura. En total, entre las dos competiciones, ha jugado 15 duelos de 23 posibles. Sus goles (3) han servido para que los íntimos sigan luchando en búsqueda del título nacional.
Por último, viene disputando la Copa Sudamericana, donde tiene la misión de eliminar a su exequipo, Universidad Católica de Ecuador, para continuar la hazaña de conquistar dicha copa. Su gran desempeño ha servido para eliminar a Gremio de Brasil en los playoffs.
