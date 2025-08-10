- Hoy:
¿Y Cristal? Gianfranco Chávez sorprende con post tras debut con Alianza Lima: "Blanquiazul..."
¿Se olvidó de la 'celeste'? Gianfranco Chávez se estrenó con Alianza Lima en la victoria ante Ayacucho FC y luego sorprendió con publicación en sus redes sociales?
Alianza Lima acaba de sumar un último refuerzo con miras al Torneo Clausura y la Copa Sudamericana. Se trata de Gianfranco Chávez, quien incluso ya tuvo minutos en el partido ante Ayacucho FC por la Liga 1 en condición de visitante, que terminó con triunfo por 1-0 de los íntimos en la 'Ciudad de las 33 iglesias'.
El zaguero se había convertido en un símbolo de Sporting Cristal, club en el que se formó e incluso había sido capitán en las últimas temporadas. Sin embargo, para este Clausura no estaba en los planes de Paulo Autuori y por eso aceptó reforzar al elenco victoriano tras ocho temporadas y media en La Florida.
Más allá de su hinchaje por los 'celestes', recientemente Chávez publicó una historia en la que aparece celebrando el tanto de Pablo Ceppelini y acompaña la imagen con una canción representativa del Comandor Sur, que tiene como coro la siguiente frase: "Blanquiazul, vaya al frente, no está solo aquí tienes a tu gente".Gianfranco Chávez y su historia tras debutar con Alianza Lima.
Recordemos que el defensor central cumplió 27 años este domingo 10 de agosto y ha recibido varios saludos de parte de amigos e incluso Alianza Lima también utilizó sus cuentas de redes sociales para felicitarlo.
Chávez podría también tener acción este miércoles 13 de agosto, cuando el cuadro 'grone' se enfrente a Universidad Católica por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Recordemos que Carlos Zambrano está suspendido al haber sido expulsado ante Gremio en Brasil.
Gianfranco Chávez llegó a Alianza Lima: hasta cuándo firmó
Gianfranco Chávez llegó a Alianza Lima a cambio de 200 mil dólares que recibió Sporting Cristal por la transferencia y el contrato firmado es por los próximos dos años y medio, es decir, hasta finales de la temporada 2027.
