Permiso de trabajo en Estados Unidos: así puedes solicitar este documento en línea si eres inmigrante venezolano

Solicitar un permiso de trabajo en Estados Unidos es un paso fundamental para muchos inmigrantes venezolanos que desean legalizar su situación laboral. Gracias a los avances tecnológicos, este trámite se puede realizar de forma sencilla y rápida a través de plataformas en línea.

En esta guía te explicamos los requisitos y el proceso detallado para que puedas gestionar tu autorización de empleo sin complicaciones. Tener el permiso adecuado abre puertas a mejores oportunidades y garantiza tus derechos laborales en el país.

Así puedes solicitar el permiso de trabajo como inmigrante venezolano

Si eres un inmigrante venezolano, puedes solicitar el permiso de trabajo o documento de autorización de empleo mediante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los EE. UU. En ese sentido, los pasos son los siguientes:

Revisa tu elegibilidad

Completa el formulario I-765

Junta toda la documentación necesaria

Paga la tarifa de presentación

Envía tu solicitud

Espera la respuesta

¿Qué es el permiso de trabajo?

El permiso de trabajo en Estados Unidos, conocido como EAD, es un documento oficial que permite a los inmigrantes trabajar legalmente en el país. Cabe precisar que este permiso es fundamental para quienes aún no tienen la residencia permanente pero necesitan el empleo.

Obtener este documento garantiza que el trabajador pueda acceder a empleos formales y proteger sus derechos laborales. Además, es un requisito indispensable para muchos procesos migratorios y para regularizar la situación legal en Estados Unidos.