Confirmado, inmigrantes | Tramita tu ciudadanía en estas ciudades de Estados Unidos más rápido y sencillo

La búsqueda del 'sueño americano' ha impulsado a muchos a emigrar a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades. Sin embargo, obtener la ciudadanía estadounidense es un paso clave para establecerse en el país. A pesar de que las políticas migratorias de la administración Trump hicieron más difícil el proceso de naturalización, algunas ciudades se han destacado por ofrecer trámites más accesibles.

¿En qué ciudades de EE. UU. es más sencillo obtener la ciudadanía?

Obtén tu ciudadanía estadounidense más rápido y fácil en estas ciudades de EE. UU.

Según el informe de Boundless Immigration, las siguientes diez ciudades se destacan por sus tiempos de procesamiento rápidos, la cantidad de naturalizaciones realizadas y la proximidad de las oficinas migratorias:

Cleveland, Ohio

Riverside, California

Louisville, Kentucky-Indiana

Providence, Rhode Island

Búfalo, Nueva York

Kansas City, Misuri

Indianápolis, Indiana

Cincinnati, Ohio

Raleigh, Carolina del Norte

Charleston, Carolina del Sur

¿Por qué Cleveland es la mejor ciudad para tramitar tu naturalización?

El estudio señala que los inmigrantes en Cleveland experimentan uno de los tiempos de espera más cortos del país para procesar sus solicitudes de ciudadanía estadounidense, con un promedio de solo cuatro meses. Además, más del 71% de las solicitudes pendientes se completan con éxito, lo que demuestra la eficiencia y accesibilidad del sistema.

La presencia de una oficina local del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) en Cleveland también contribuye a la facilidad del proceso. Con un puntaje de 95 en el ranking, Cleveland se destaca frente a otras áreas metropolitanas, convirtiéndose en la mejor opción para quienes buscan obtener la ciudadanía estadounidense de manera rápida y efectiva.

¿Qué tan difícil es el examen de ciudadanía de los Estados Unidos?

El examen de ciudadanía de Estados Unidos, también conocido como examen de naturalización, es generalmente accesible para la mayoría de los solicitantes, con más del 90% de aprobaciones según las estadísticas. No obstante, la dificultad puede variar dependiendo de la preparación personal y el dominio del inglés de cada individuo.