Pánico en Los Ángeles | Operativo de CBP capturó a inmigrantes procedentes de países latinoamericanos
Las redadas migratorias realizadas por agencias federales en un Home Depot de California dejaron como saldo 20 personas detenidas.
Los operativos en California continúan, generando incomodidad y temor entre muchos inmigrantes, quienes evitan salir a las calles debido a la presencia de agencias federales en distintos puntos para detener y deportar a extranjeros como parte de las políticas estatales. En Los Ángeles, se registró la captura de 20 personas por parte de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), provenientes de países centroamericanos.
Intervención en Van Nuys
Un grupo de inmigrantes fue capturado en varias redadas realizadas esta semana en tiendas Home Depot de Los Ángeles. El establecimiento ubicado en Van Nuys fue intervenido por agentes federales de CBP, quienes, fuertemente armados, enmascarados y con equipo táctico, detuvieron a varios jornaleros a bordo de vehículos sin identificación de algún cuerpo policial.Esta es la publicación de la supervisora de Los Ángeles en su cuenta de X. Foto: x.com / @LindseyPHorvath
El primer operativo fue a las 7:15 de la mañana y el segundo a las 11:30 a. m., según vecinos de la zona. Las autoridades confirmaron que los arrestados eran procedentes de México, Honduras y Guatemala. La supervisora del condado, Lindsey Horvath, expresó en su red social X su desacuerdo y molestia por las operaciones de las oficinas migratorias realizadas por el gobierno.
Además, señaló que el accionar de estas agencias desafía una orden judicial que exige suspender todas las redadas contra esta comunidad y calificó estas acciones como "desgarradoramente ilegales". Esto lo menciona porque en agosto un juez aprobó el acuerdo de una demanda colectiva que impugna las actividades de inmigración relacionadas con arrestos domiciliarios en Los Ángeles.
Reacciones
Representantes de Home Depot señalaron que no se les está notificando cuando ICE u otra agencia migratoria realizará operativos. Han denunciado que se enteran solo después de que concluyen las operaciones. Diferentes organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes convocaron a un movimiento para este martes de agosto, incentivando a no consumir en tiendas como Walmart, Home Depot, Target, entre otras, así como en restaurantes o franquicias como McDonald's.
