Deportivo Saprissa vs Herediano EN VIVO: hora, canal y dónde ver Liga Promerica

Momento de ver la Liga Promerica 2025 con el partido Deportivo Saprissa vs Herediano válido por la jornada 16 del Torneo Apertura. El encuentro a disputarse en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá promete muchas emociones de principio a fin, por ello conoce a continuación todos los detalles del compromiso.

¿A qué hora juega Deportivo Saprissa vs Herediano?

A continuación, te dejamos los horarios en los diferentes países para que no te pierdas ningún detalle del encuentro de Deportivo Saprissa vs Herediano, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga Promerica:

Perú, Ecuador y Colombia: 9:00 p.m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 10:00 p.m.

Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 11:00 p.m.

México y Costa Rica: 8:00 p.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 10:00 p.m.

España: 04:00 a.m. (del domingo 23)

¿Dónde ver Deportivo Saprissa vs Herediano EN VIVO?

El partido por la Liga Promerica entre Deportivo Saprissa vs Herediano será transmitido EN VIVO por la señal de FUTV para todo Costa Rica. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE, puedes ver todas las incidencias a través de la web de Líbero. FUTV forma parte de operadores como Tigo, Cabletica, Claro y otras compañías de televisión por suscripción.

Previa del partido de Deportivo Saprissa vs Herediano por la Liga Promerica

Deportivo Saprissa llega a este partido con una victoria sobre Guadalupe la fecha anterior, antes del receso por las Eliminatorias de Concacaf donde la selección de Costa Rica no pudo clasificar al Mundial de 2026. Los dirigidos por Vladimir Quesada necesitan de un triunfo para poder avanzar en la parte superior de la tabla de posiciones.

Sin embargo, es consciente de que al frente tendrá a un duro rival que no se guardará nada e intentará complicarle las cosas jugando en condición de visitante. Una victoria de los locales les permitirá recuperar el liderato de la tabla de posiciones ocupada por Alajuelense.

Deportivo Saprissa buscará seguir por el camino de la victoria

Por su parte, Herediano viene a este compromiso en un buen momento, respaldado por dos triunfos consecutivos (2-1 ante Cartaginés y 1-0 sobre Sporting San José) con lo cual reforzaron su confianza. Un resultado favorable este sábado les permitirá acomodarse mejor en la tabla.

Deportivo Saprissa vs Herediano: últimos enfrentamientos

17/09/25 | Herediano 3-3 Saprissa (Torneo Apertura)

14/05/25 | Herediano 2-0 Saprissa (Torneo Clausura)

11/05/25 | Saprissa 4-0 Herediano (Torneo Clausura)

30/03/25 | Saprissa 1-0 Herediano (Torneo Clausura)

25/01/25 | Herediano 3-1 Saprissa (Torneo Clausura)

¿Dónde juega Deportivo Saprissa vs Herediano EN VIVO?

El partido entre Deportivo Saprissa vs Herediano por la Liga Promerica se disputará en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá, ubicado en Tibás en la provincia de San José, Costa Rica. Este recinto deportivo tiene capacidad para recibir a 23,112 personas.

