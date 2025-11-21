- Hoy:
Tabla de posiciones de la Liga Promerica: clasificación y resultados de la fecha 16 del Apertura
Repasa como marcha la tabla de posiciones de la competencia costarricense. Con tres equipos disputando el liderato, la pelea se vuelve más intensa en el Torneo Apertura 2025.
El fútbol costarricense se reanuda tras el parón por la fecha FIFA y regresa con partidos emocionantes por la jornada 16 con un reñida pelea por el liderato del Torneo Apertura 2025 de la Liga Promerica. Con Liga Deportiva Alajuelense ya clasificado a los playoffs, aún queda pendiente definir los siguientes tres cupos. Por ello, Saprissa, Cartaginés y Liberia buscarán vencer en sus respectivos duelos para asegurar su presencia en la siguiente etapa y disputar el liderato.
Tabla de Liga Promerica: clasificación del Torneo Apertura
|Equipo
|PJ
|DG
|Puntos
|1. Liga Deportiva Alajuelense
|15
|13
|31
|2. Saprissa
|15
|10
|29
|3. Cartaginés
|15
|7
|24
|4. Liberia
|15
|0
|23
|5. Pérez Zeledón
|15
|0
|20
|6. Herediano
|15
|-4
|19
|7. Puntarenas FC
|15
|-3
|16
|8. Sporting San José
|15
|-2
|14
|9. Guadalupe
|15
|-9
|13
|10. San Carlos
|15
|-12
|12
Partidos de la Liga Promerica: programación de la fecha 16 del Torneo Apertura
Sábado 22 de noviembre
- 3:00 p.m. | Liberia vs. Guadalupe
- 8:00 p.m. | Saprissa vs Herediano
Domingo 23 de noviembre
- 4:00 p.m. | Liga Deportiva Alajuelense vs Sporting San José
- 6:00 p.m. | San Carlos vs Puntarenas FC
Lunes 24 de noviembre
- 8:00 p.m. | Pérez Zeledón vs Cartaginés
Horarios de acuerdo al territorio costarricence
