Tabla de posiciones de la Liga Promerica: clasificación y resultados de la fecha 16 del Apertura

Repasa como marcha la tabla de posiciones de la competencia costarricense. Con tres equipos disputando el liderato, la pelea se vuelve más intensa en el Torneo Apertura 2025.

Tabla de posiciones de la Liga Promerica
El fútbol costarricense se reanuda tras el parón por la fecha FIFA y regresa con partidos emocionantes por la jornada 16 con un reñida pelea por el liderato del Torneo Apertura 2025 de la Liga Promerica. Con Liga Deportiva Alajuelense ya clasificado a los playoffs, aún queda pendiente definir los siguientes tres cupos. Por ello, Saprissa, Cartaginés y Liberia buscarán vencer en sus respectivos duelos para asegurar su presencia en la siguiente etapa y disputar el liderato.

Programación de partidos de hoy, viernes 21 de noviembre

Tabla de Liga Promerica: clasificación del Torneo Apertura

EquipoPJDGPuntos
1. Liga Deportiva Alajuelense151331
2. Saprissa151029
3. Cartaginés15724
4. Liberia15023
5. Pérez Zeledón15020
6. Herediano15-419
7. Puntarenas FC15-316
8. Sporting San José15-214
9. Guadalupe15-913
10. San Carlos15-1212

Partidos de la Liga Promerica: programación de la fecha 16 del Torneo Apertura

Sábado 22 de noviembre

  • 3:00 p.m. | Liberia vs. Guadalupe 
  • 8:00 p.m. | Saprissa vs Herediano

Domingo 23 de noviembre

  • 4:00 p.m. | Liga Deportiva Alajuelense vs Sporting San José
  • 6:00 p.m. | San Carlos vs Puntarenas FC

Lunes 24 de noviembre

  • 8:00 p.m. | Pérez Zeledón vs Cartaginés

Horarios de acuerdo al territorio costarricence

