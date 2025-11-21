Tabla de posiciones de la Liga Promerica: clasificación y resultados de la fecha 16 del Apertura

El fútbol costarricense se reanuda tras el parón por la fecha FIFA y regresa con partidos emocionantes por la jornada 16 con un reñida pelea por el liderato del Torneo Apertura 2025 de la Liga Promerica. Con Liga Deportiva Alajuelense ya clasificado a los playoffs, aún queda pendiente definir los siguientes tres cupos. Por ello, Saprissa, Cartaginés y Liberia buscarán vencer en sus respectivos duelos para asegurar su presencia en la siguiente etapa y disputar el liderato.

Tabla de Liga Promerica: clasificación del Torneo Apertura

Equipo PJ DG Puntos 1. Liga Deportiva Alajuelense 15 13 31 2. Saprissa 15 10 29 3. Cartaginés 15 7 24 4. Liberia 15 0 23 5. Pérez Zeledón 15 0 20 6. Herediano 15 -4 19 7. Puntarenas FC 15 -3 16 8. Sporting San José 15 -2 14 9. Guadalupe 15 -9 13 10. San Carlos 15 -12 12

Partidos de la Liga Promerica: programación de la fecha 16 del Torneo Apertura

Sábado 22 de noviembre

3:00 p.m. | Liberia vs. Guadalupe

8:00 p.m. | Saprissa vs Herediano

Domingo 23 de noviembre

4:00 p.m. | Liga Deportiva Alajuelense vs Sporting San José

6:00 p.m. | San Carlos vs Puntarenas FC

Lunes 24 de noviembre

8:00 p.m. | Pérez Zeledón vs Cartaginés

Horarios de acuerdo al territorio costarricence