0
EN VIVO
Acumulado y tabla del Torneo Clausura 2025

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 de la Copa de Primera

Así marcha la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga de Paraguay a poco de finalizar la temporada.

Jesús Yupanqui
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 de Paraguay
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 de Paraguay | Composición Líbero
COMPARTIR

Al rojo vivo, así se vive la recta final del Torneo Clausura de Paraguay. Cerro Porteño y Guaraní pelean palmo a palmo el título del certamen. Revisa como marcha la tabla de posiciones del campeonato.

Acumulado de la Liga 1 2025 y tabla de posiciones del Torneo Clausura

PUEDES VER: Tabla del acumulado de la Liga 1 2025 y posiciones del Torneo Clausura en la fecha 19

Tabla de posiciones del Torneo Clausura Paraguay

PosicionesPJDGPuntos
1. Cerro Porteño201240
2. Guaraní202139
3. Nacional21934
4. Sportivo Trinidad21432
5. 2 de Mayo21132
6. Deportivo Recoleta21531
7. Olimpia21-525
8. Sportivo Luqueño21-825
9. General Caballero20-724
10. Libertad20123
11. Sportivo Ameliano21-1818
12. Atlético Tembetary21-1515

Copa de Primera: Resultados de la fecha 21 del Clausura

  • 2 de Mayo 0--2 Recoleta
  • Sportivo Luqueño 2-4 Olimpia
  • Nacional Asunción 2-0 S. Ameliano
  • Sportivo Trinidense 1-1 Atlético Tembetary

23.11.25 | Cerro Porteño vs. Libertad

23.11.25 | General Caballero vs. Guaraní

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Erick Noriega sufrió fuerte lesión en la rodilla en partido de Gremio y su estado preocupa

  2. Le dijo no a Alianza Lima y ahora se consagra como campeón de la Copa Sudamericana 2025 con Lanús

  3. Lanús es campeón de la Copa Sudamericana 2025 tras vencer en penales a Atlético Mineiro

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano