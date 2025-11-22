- Hoy:
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 de la Copa de Primera
Así marcha la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga de Paraguay a poco de finalizar la temporada.
Al rojo vivo, así se vive la recta final del Torneo Clausura de Paraguay. Cerro Porteño y Guaraní pelean palmo a palmo el título del certamen. Revisa como marcha la tabla de posiciones del campeonato.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura Paraguay
|Posiciones
|PJ
|DG
|Puntos
|1. Cerro Porteño
|20
|12
|40
|2. Guaraní
|20
|21
|39
|3. Nacional
|21
|9
|34
|4. Sportivo Trinidad
|21
|4
|32
|5. 2 de Mayo
|21
|1
|32
|6. Deportivo Recoleta
|21
|5
|31
|7. Olimpia
|21
|-5
|25
|8. Sportivo Luqueño
|21
|-8
|25
|9. General Caballero
|20
|-7
|24
|10. Libertad
|20
|1
|23
|11. Sportivo Ameliano
|21
|-18
|18
|12. Atlético Tembetary
|21
|-15
|15
Copa de Primera: Resultados de la fecha 21 del Clausura
- 2 de Mayo 0--2 Recoleta
- Sportivo Luqueño 2-4 Olimpia
- Nacional Asunción 2-0 S. Ameliano
- Sportivo Trinidense 1-1 Atlético Tembetary
23.11.25 | Cerro Porteño vs. Libertad
23.11.25 | General Caballero vs. Guaraní
