Cerro Porteño vs Libertad EN VIVO por TiGO Sports, Torneo Clausura: cuándo juega, horario y canal
Desde el Estadio General Pablo Rojas, Cerro Porteño recibe a Libertad en este choque por la fecha 21 del Torneo Clausura vía TiGO Sports.
Momento de un partidazo entre Cerro Porteño vs Libertad por la fecha 21 del Torneo Clausura de la Liga Paraguaya en el Estadio general Pablo Rojas - La Nueva Olla. Dicho cotejo se llevará a cabo este domingo 23 de noviembre a partir de las 18:00 horas locales (16:00 hora peruana) con la transmisión de TiGO Sports para todo el territorio paraguayo.
El cuadro del 'Ciclón' es líder absoluto del campeonato y ahora necesita de los tres puntos en casa ante un rival complicado que necesita ganar para no complicarse en los últimos lugares del Clausura. Es evidente que contará con toda su fiel hinchada, por lo que es fundamental la victoria al término de los 90 minutos.
Cerro llega a este choque luego de un empate sin goles ante Sportivo Trinidense, mientras que Libertad salió de su mala racha y consiguió un triunfo clave de 2-1 ante Guaraní. Es por ello, que este encuentro paralizará a todo un país, sabiendo que el resultado final definirá la temporada de cada elenco.
Por si fuera poco, Libertad se juega la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, ya que está tercero en la tabla acumulada con 67 unidades y su escolta es Deportivo Trinidense con 66 puntos. Es clave el triunfo del 'Gumarelo' para conseguir su cometido, por lo que tratará de opacar el deseo del 'Ciclón' en hacerse con el Clausura.
Cerro Porteño recibe a Libertad.
¿Cuándo juega Cerro Porteño vs Libertad?
El partido entre Cerro Porteño vs Libertad por el Torneo Clausura de la Liga Paraguay se juega este domingo 23 de noviembre en el Estadio General Pablo Rojas, más conocido como la Nueva Olla. Ambos elencos necesitan de los tres puntos para sus respectivos objetivos.
¿A qué hora juega Cerro Porteño vs Libertad?
Este choque de la Liga Paraguaya entre Cerro Porteño vs Libertad inicia a partir de las 16:00 hora peruana (18:00 horas locales - Paraguay). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:
- México: 15:00 horas
- Perú, Ecuador, Colombia: 16:00 horas
- Bolivia, Venezuela: 17:00 horas
- Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay, Chile: 18:00 horas
- España: 22:00 horas
¿Dónde ver Cerro Porteño vs Libertad?
El compromiso entre Cerro Porteño vs Libertad se verá por la señal en vivo de TiGO Sports para todo el territorio paraguaya. De igual manera, se puede sintonizar por DIRECTV Sports en Argentina y mediante Fanatiz en el país de Estados Unidos.
Cerro Porteño vs Libertad: pronóstico, cuotas y cuánto paga
Sobre el papel, Cerro Porteño se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Libertad en esta jornada del Torneo Clausura de la Liga Paraguaya. Dicho esto, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los millones de aficionados:
|CASAS DE APUESTAS
|CERRO PORTEÑO
|EMPATE
|LIBERTAD
|Betsson
|1.92
|3.35
|3.60
|Betano
|1.98
|3.35
|3.75
|Bet365
|1.90
|3.20
|3.75
|1XBet
|1.94
|3.43
|3.80
|Doradobet
|2.00
|3.40
|3.50
Posibles alineaciones de Cerro Porteño vs Libertad
Cerro Porteño: Martín, Domínguez, Pérez, Valdez, Riveros, Giménez, Domínguez, Carrizo, Morel, Iturbe y Araujo.
Libertad: Silva, Espinoza, Rojas, Giménez, Viera, Franco, Fernández, Sanabria, Cardozo, Caballero y Melgarejo.
