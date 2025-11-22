¿A qué hora juega Cerro Porteño vs Libertad y dónde ver partido clave por el título?

Momento de vivir el partido entre Cerro Porteño vs Libertad por la jornada 21 del Torneo Clausura de la Liga Paraguaya este domingo 23 de noviembre. El encuentro a disputarse en el Estadio General Pablo Rojas (La Nueva Olla) promete ser vibrante y lleno de emociones, con ambos equipos en la lucha por escalar posiciones.

¿A qué hora juega Cerro Porteño vs Libertad?

A continuación, te mostramos los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido Cerro Porteño vs Libertad por la fecha 21 del Torneo Clausura de la Liga Paraguaya:

Perú, Ecuador y Colombia: 4:00 p.m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 5:00 p.m.

Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 6:00 p.m.

México y Costa Rica: 3:00 p.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 5:00 p.m.

España: 11:00 p.m.

¿Dónde ver Cerro Porteño vs Libertad EN VIVO y EN DIRECTO?

El partido entre Cerro Porteño vs Libertad, por la jornada 21 del Torneo Clausura de la Liga de Paraguay será transmitido EN VIVO ONLINE GRATIS por la señal de TiGO Sports para todo el territorio paraguayo. Asimismo, se puede sintonizar por DIRECTV Sports en Argentina y Fanatiz en Estados Unidos.

¿Qué canal transmite el partido de Cerro Porteño vs Libertad EN VIVO?

Para poder ver el partido Cerro Porteño vs Libertad EN VIVO, por una nueva fecha del Torneo Clausura de la Liga Paraguaya, tendrás que sintonizar los siguientes canales de transmisión:

Argentina: DIRECTV Sports Argentina

Paraguay: Tigo Sports Paraguay

Estados Unidos: Fanatiz USA

Previa del partido Cerro Porteño vs Libertad

Cerro Porteño llega a este compromiso con un empate sin goles ante Sportivo Trinidense y dos triunfos sobre Guaraní y Nacional. Desde La Nueva Olla saldrán en busca del triunfo que les permita alejarse en la cima de la tabla de posiciones del campeonato, consciente de que al frente tendrán a un duro rival que no le dejará el camino fácil.

Por su parte, Libertad viene de vencer a Guaraní la jornada anterior y empatar con Olimpia. Un triunfo de visita le permitirá ubicarse en una mejor posición en la tabla, por ello, saldrán al campo a luchar por los tres puntos y alejarse de los últimos lugares.