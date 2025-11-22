0

Partidos de hoy, domingo 23 de noviembre: programación, horarios y canales de TV

Programación completa de los partidos que se realizarán hoy domingo 23 de noviembre. Horarios y canales para que puedas ver futbol GRATIS.

Jesús Yupanqui
Programación completa de los partidos de hoy, domingo 23 de noviembre
Programación completa de los partidos de hoy, domingo 23 de noviembre | Composición Líbero
Un domingo lleno de fútbol. Te presentamos la agenda completa de los partidos que se realizarán HOY, 23 de noviembre. Tenemos acción en la Premier League, la Liga 1, LaLiga, Liga Paraguaya y etc. Horarios y canales para que puedas ver en vivo los duelos.

Elche recibirá al Real Madrid este domingo por la fecha 13 de LaLiga EA Sports

Partidos de hoy por la Liga 1

HorariosPartidosCanales
15:00Alianza Universidad vs. Juan
Pablo II		L1 MAX
15:00Alianza Lima vs UTCL1 MAX
15:00Cienciano vs. AyacuchoL1 MAX
15:00Comerciantes Unidos vs. ADTL1 MAX
15:00Sport Huancayo vs CuscoL1 MAX

Partidos de hoy por la Copa Perú

HoraPartidoCanal
15:00Estudiantil CNI vs. ANBA

Partidos de hoy por la Bundesliga

HorariosPartidosCanales
9:30RB Leipzig vs. Werder BremenDisney Plus
11:30ST Pauli vs. Unión BerlinESPN 2 y Disney Plus

Partidos de hoy por LaLiga

HorariosPartidosCanales
8:00Real Oviedo vs. Rayo VallecanoESPN 2 y Disney Plus
10:15Real Betis vs. GironaDirecTV Sports
12:30Getafe vs. Atlético MadridESPN y Disney Plus
15:00Elche vs. Real MadridDsports y DGO

Partidos de hoy por la Ligue 1

HorariosPartidosCanales
09:00Auxerre vs. LyonDisney Plus
11:15Brest vs. MetzDisney Plus
11:15Nantes vs. LorientDisney Plus
11:15Toulouse vs. AngersDisney Plus
14:45Lille vs. Paris FCESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Premier League

HorariosPartidosCanales
9:00Leeds vs. Aston VillaESPN y Disney Plus
11:30Arsenal vs. TottenhamDisney Plus

Partidos de hoy por la Serie A

HorariosPartidosCanales
6:30Verona vs. ParmaESPN y Disney Plus
9:00Cremonese vs. RomaDisney Plus
12:00Lazio vs. LecceDisney Plus
14:45Inter vs. MilanESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudí

HorariosPartidosCanales
10:05Al Okhodood vs. Al Shabab
12:30Al Nassr vs. Al Khaleej
12:30 Al Taawon vs. Neom SCClaro TV

Partidos de hoy por la Liga Profesional

PartidosHorariosCanales
15:00Racing vs. BocaTyC Sports, ESPN, Disney Plus y Bet365
18:00River Plate vs. BelgranoTyC Sports, ESPN, Disney Plus y Bet365

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

HorariosPartidosCanales
14:00Always Ready vs. Bolívar
16:15Universitario de Vinto vs. Nacional Potosí
18:30Guabirá vs. SA Bulo Bulo

Partidos de hoy por el Brasileirao

HorariosPartidosCanales
14:00Bahia vs. VascoFanatiz Internacional
14:00Sao Paulo vs. JuventudeFanatiz Internacional
16:30Sport Recife vs. VitóriaFanatiz Internacional y Zapping
18:30Cruzeiro vs. CorinthiansFanatiz Internacional

Partidos de hoy por la Liga Chile

HorariosPartidosCanales
10:00San Marcos vs. RangersMax Chile y TNT Sports
10:30Antofagasta vs. Deportes ConcepciónMax Chile y TNT Sports
16:00Cobreloa vs. Santiago WanderersMax Chile y TNT Sports
16:00O'Higgins vs. U de ChileMax Chiley Bet365
18:30Colo Colo vs. U la CaleraMax Chile y Bet365

Partidos de hoy por Liga de Colombia - Primera A

HorariosPartidosCanales
17:45Ind. Medellín vs. Atlético NacionalRCN Nuestra Tele y Bet 365
20:00Américas de Cali vs. JuniorRCN Nuestra Tele y Bet 365

Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica

HoraPartidoCanal
17:00Alajuelense vs. Sporting San Jose
19:00San Carlos vs. Puntarenas FC

Partidos de hoy por la Liga Pro

HorariosPartidosCanales
13:00Macará vs. DelfínCanal del Fútbol y Zapping
15:30Barcelona SC vs. LDUCanal del Fútbol y Zapping
18:00Independiente del Valle vs. OrenseCanal del Fútbol y Zapping

Partidos de hoy por MLS

HorariosPartidosCanales
17:00Cincinnati vs. Inter MiamiMLS Season Pass
19:45Philadelphia Union vs. New York CityMLS Season Pass

Partidos de hoy por la Liga Nacional de Guatemala

HorariosPartidosCanales
16:00Malacateco vs. Comunicaciones
18:00Guastatoya vs. Marquense

Partidos de hoy por la Liga Nacional de Honduras

HorariosPartidosCanales
18:15Olimpia vs. Marathón
20:30Real España vs. Motagua

Partidos de hoy por la Liga MX - Play In

HoraPartidoCanal
20:00Juárez vs. PachucaBet365

Partidos de hoy por la Liga Primera Nicaragua

HorariosPartidosCanales
16:00Matagalpa vs. Real Estelí
16:00Sport Sebaco vs. UNAN Managua

Partidos de hoy por la Liga de Países Bajos

HorariosPartidosCanales
6:15Heerenveen vs. AZ Alkmaar
8:30Feyenoord vs. Nijmegen
8:30Telstar vs. Utrecht
10:45Groningen vs. Zwolle

Partidos de hoy por la Copa de Primera - Paraguay

HorariosPartidosCanales
16:00Cerro Porteño vs. LibertadBet365 y DirecTV Sports
16:00General Caballero vs. GuaraníBet365 y DirecTV Sports

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

HoraPartidoCanal
14:30Peñarol vs. NacionalDisney Plus y GOLTV

Partidos de hoy por la Liga de Venezuela

HoraPartidoCanal
17:00Carabobo vs. Puerto CabelloBet365

Horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
