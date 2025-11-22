Peñarol vs. Nacional EN VIVO por final ida de Liga AUF Uruguaya: Hora y dónde ver

Un partido no apto para cardíacos. Peñarol enfrentará a Nacional este domingo 23 de noviembre por la final -ida- de la Liga AUF Uruguaya. El superclásico tendrá lugar en el Estadio Campeón del Siglo, desde las 16:30 horas (en Uruguay) y será transmitido en vivo por Disney Plus.

Peñarol logró acceder a la final tras eliminar a Liverpool en una emocionante 'semis'. En el tiempo de extra, el cuadro liderado por Diego Aguirre encontró el gol gracias a Leo Fernández y logró ganar la serie.

En conferencia de prensa, Diego Aguirre fue claro en señalar que en un clásico todo queda de lado. Aseguró que quieren conseguir una ventaja importante en su cancha, pero dejó en claro que será una llave larga.

Diego Aguirre habló sobre la final ante Nacional

"Podemos imaginar muchas cosas, pero luego la realidad es lo que suceda y sabemos que tenemos que hacernos fuertes en nuestra cancha y luego hacer un buen partido allá. Por eso hablo de un partido largo", indicó Aguirre.

Finalmente, el estratega pronosticó un clásico equilibrado, donde ambos equipos van a respetar su manual de juego y evitar cometer errores.

"Creo que en general va a ser equilibrado, parejo, porque los dos tenemos buenos jugadores, buenos equipos y se suma todo lo emocional y lo que hace a este tipo de finales. Pero estoy tranquilo, con confianza en el equipo y creo que estamos para hacer un buen partido", puntualizó.

Nacional, por su parte, Nacional accedió a la final del campeonato tras ganar la Tabla Anual. En su última presentación empataron 1-1 con Defensor Sporting en el Estadio Luis Franzini.

Nacional recibió el apoyo de sus hinchas.

Luis Mejía, Nicolás López y Maxi Gómez son los jugadores que sobresalen en el equipo. Su presencia es clave para dar el golpe en la serie.

¿A qué hora juegan Peñarol vs. Nacional?

Horarios para ver el superclásico Peñarol vs. Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya:

México: 13:30 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 14:30 horas

Venezuela y Bolivia: 15:30 horas

Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay y Brasil: 16:30 horas

¿Dónde ver Peñarol vs. Nacional?

El superclásico entre Peñarol vs. Nacional será televisado en vivo por GOLTV y Disney Plus para Uruguay y países de América Latina. Si te encuentras en Estados Unidos debes sintonizar los siguientes canales: Fanatiz USA, GOLTV y GOLTV Español.

Nacional vs. Peñarol: últimos partidos

09.08.25 | Peñarol 3-0 Nacional

06.07.25 | Peñarol 1-0 Nacional

09.02.25 | Nacional 1-1 Peñarol

26.01.25 | Nacional 2-1 Peñarol

20.01.25 | Nacional 3-1 Peñarol

Peñarol vs. Nacional: Apuestas

Apuestas Peñarol Empate Nacional Betano 2.20 2.87 3.35 Bet365 2.10 3.40 3.10 1xBet 2.26 3.08 3.30 CooBet 2.20 3.10 3.40 DoradoBet 2.25 3.00 3.50

Peñarol vs. Nacional: Árbitros

Árbitro: Javier Burgos

Líneas: Nicolás Tarán y Pablo Llarena

Cuarto: Leandro Lasso

VAR: Jonathan Fuentes

AVAR: Santiago Motta y Richard Trinidad

Peñarol vs. Nacional: Alineaciones

Peñarol: Brayan Cortés; Pedro Milans, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Eric Remedi, Jesús Trindade; Leonardo Fernández; Maximiliano Silvera y Matías Arezo.

Nacional: Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Diego Romero; Lucas Rodríguez, Cristhian Oliva, Luciano Boggio, Juan Cruz de los Santos; Nicolás López y Maxi Gómez.