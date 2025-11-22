- Hoy:
- Partidos de hoy
- Chankas vs Universitario
- Lanús vs Atlético Mineiro
- Barcelona vs Athletic Bilbao
- Saprissa vs Herediano
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
Peñarol vs. Nacional EN VIVO por final ida de Liga AUF Uruguaya: Hora y dónde ver
Peñarol vs. Nacional juegan este domingo en el Estadio Campeón del Siglo por la final de Liga AUF. Horarios y canales para ver en vivo el superclásico.
Un partido no apto para cardíacos. Peñarol enfrentará a Nacional este domingo 23 de noviembre por la final -ida- de la Liga AUF Uruguaya. El superclásico tendrá lugar en el Estadio Campeón del Siglo, desde las 16:30 horas (en Uruguay) y será transmitido en vivo por Disney Plus.
Peñarol logró acceder a la final tras eliminar a Liverpool en una emocionante 'semis'. En el tiempo de extra, el cuadro liderado por Diego Aguirre encontró el gol gracias a Leo Fernández y logró ganar la serie.
En conferencia de prensa, Diego Aguirre fue claro en señalar que en un clásico todo queda de lado. Aseguró que quieren conseguir una ventaja importante en su cancha, pero dejó en claro que será una llave larga.
Diego Aguirre habló sobre la final ante Nacional
"Podemos imaginar muchas cosas, pero luego la realidad es lo que suceda y sabemos que tenemos que hacernos fuertes en nuestra cancha y luego hacer un buen partido allá. Por eso hablo de un partido largo", indicó Aguirre.
Finalmente, el estratega pronosticó un clásico equilibrado, donde ambos equipos van a respetar su manual de juego y evitar cometer errores.
"Creo que en general va a ser equilibrado, parejo, porque los dos tenemos buenos jugadores, buenos equipos y se suma todo lo emocional y lo que hace a este tipo de finales. Pero estoy tranquilo, con confianza en el equipo y creo que estamos para hacer un buen partido", puntualizó.
Nacional, por su parte, Nacional accedió a la final del campeonato tras ganar la Tabla Anual. En su última presentación empataron 1-1 con Defensor Sporting en el Estadio Luis Franzini.
Nacional recibió el apoyo de sus hinchas.
Luis Mejía, Nicolás López y Maxi Gómez son los jugadores que sobresalen en el equipo. Su presencia es clave para dar el golpe en la serie.
¿A qué hora juegan Peñarol vs. Nacional?
Horarios para ver el superclásico Peñarol vs. Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya:
- México: 13:30 horas
- Perú, Ecuador y Colombia: 14:30 horas
- Venezuela y Bolivia: 15:30 horas
- Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay y Brasil: 16:30 horas
¿Dónde ver Peñarol vs. Nacional?
El superclásico entre Peñarol vs. Nacional será televisado en vivo por GOLTV y Disney Plus para Uruguay y países de América Latina. Si te encuentras en Estados Unidos debes sintonizar los siguientes canales: Fanatiz USA, GOLTV y GOLTV Español.
Nacional vs. Peñarol: últimos partidos
- 09.08.25 | Peñarol 3-0 Nacional
- 06.07.25 | Peñarol 1-0 Nacional
- 09.02.25 | Nacional 1-1 Peñarol
- 26.01.25 | Nacional 2-1 Peñarol
- 20.01.25 | Nacional 3-1 Peñarol
Peñarol vs. Nacional: Apuestas
|Apuestas
|Peñarol
|Empate
|Nacional
|Betano
|2.20
|2.87
|3.35
|Bet365
|2.10
|3.40
|3.10
|1xBet
|2.26
|3.08
|3.30
|CooBet
|2.20
|3.10
|3.40
|DoradoBet
|2.25
|3.00
|3.50
Peñarol vs. Nacional: Árbitros
- Árbitro: Javier Burgos
- Líneas: Nicolás Tarán y Pablo Llarena
- Cuarto: Leandro Lasso
- VAR: Jonathan Fuentes
- AVAR: Santiago Motta y Richard Trinidad
Peñarol vs. Nacional: Alineaciones
Peñarol: Brayan Cortés; Pedro Milans, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Eric Remedi, Jesús Trindade; Leonardo Fernández; Maximiliano Silvera y Matías Arezo.
Nacional: Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Diego Romero; Lucas Rodríguez, Cristhian Oliva, Luciano Boggio, Juan Cruz de los Santos; Nicolás López y Maxi Gómez.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90