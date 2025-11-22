0
EN VIVO
Acumulado y tabla del Torneo Clausura 2025

Peñarol vs. Nacional EN VIVO por final ida de Liga AUF Uruguaya: Hora y dónde ver

Peñarol vs. Nacional juegan este domingo en el Estadio Campeón del Siglo por la final de Liga AUF. Horarios y canales para ver en vivo el superclásico.

Jesús Yupanqui
Peñarol vs. Nacional EN VIVO por final ida de Liga AUF Uruguaya
Peñarol vs. Nacional EN VIVO por final ida de Liga AUF Uruguaya | Composición Líbero
COMPARTIR

Un partido no apto para cardíacos. Peñarol enfrentará a Nacional este domingo 23 de noviembre por la final -ida- de la Liga AUF Uruguaya. El superclásico tendrá lugar en el Estadio Campeón del Siglo, desde las 16:30 horas (en Uruguay) y será transmitido en vivo por Disney Plus.

Elche recibirá al Real Madrid este domingo por la fecha 13 de LaLiga EA Sports

PUEDES VER: Real Madrid vs Elche EN VIVO por LaLiga: horario, pronóstico y dónde ver

Peñarol logró acceder a la final tras eliminar a Liverpool en una emocionante 'semis'. En el tiempo de extra, el cuadro liderado por Diego Aguirre encontró el gol gracias a Leo Fernández y logró ganar la serie.

En conferencia de prensa, Diego Aguirre fue claro en señalar que en un clásico todo queda de lado. Aseguró que quieren conseguir una ventaja importante en su cancha, pero dejó en claro que será una llave larga.

Diego Aguirre

Diego Aguirre habló sobre la final ante Nacional

"Podemos imaginar muchas cosas, pero luego la realidad es lo que suceda y sabemos que tenemos que hacernos fuertes en nuestra cancha y luego hacer un buen partido allá. Por eso hablo de un partido largo", indicó Aguirre.

Finalmente, el estratega pronosticó un clásico equilibrado, donde ambos equipos van a respetar su manual de juego y evitar cometer errores.

"Creo que en general va a ser equilibrado, parejo, porque los dos tenemos buenos jugadores, buenos equipos y se suma todo lo emocional y lo que hace a este tipo de finales. Pero estoy tranquilo, con confianza en el equipo y creo que estamos para hacer un buen partido", puntualizó.

Nacional, por su parte, Nacional accedió a la final del campeonato tras ganar la Tabla Anual. En su última presentación empataron 1-1 con Defensor Sporting en el Estadio Luis Franzini.

Nacional

Nacional recibió el apoyo de sus hinchas.

Luis Mejía, Nicolás López y Maxi Gómez son los jugadores que sobresalen en el equipo. Su presencia es clave para dar el golpe en la serie.

¿A qué hora juegan Peñarol vs. Nacional?

Horarios para ver el superclásico Peñarol vs. Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya:

  • México: 13:30 horas
  • Perú, Ecuador y Colombia: 14:30 horas
  • Venezuela y Bolivia: 15:30 horas
  • Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay y Brasil: 16:30 horas

¿Dónde ver Peñarol vs. Nacional?

El superclásico entre Peñarol vs. Nacional será televisado en vivo por GOLTV y Disney Plus para Uruguay y países de América Latina. Si te encuentras en Estados Unidos debes sintonizar los siguientes canales: Fanatiz USA, GOLTV y GOLTV Español.

Nacional vs. Peñarol: últimos partidos

  • 09.08.25 | Peñarol 3-0 Nacional
  • 06.07.25 | Peñarol 1-0 Nacional
  • 09.02.25 | Nacional 1-1 Peñarol
  • 26.01.25 | Nacional 2-1 Peñarol
  • 20.01.25 | Nacional 3-1 Peñarol

Peñarol vs. Nacional: Apuestas

ApuestasPeñarolEmpateNacional
Betano2.202.873.35
Bet3652.103.403.10
1xBet2.263.083.30
CooBet2.203.103.40
DoradoBet2.253.003.50

Peñarol vs. Nacional: Árbitros

  • Árbitro: Javier Burgos
  • Líneas: Nicolás Tarán y Pablo Llarena
  • Cuarto: Leandro Lasso
  • VAR: Jonathan Fuentes
  • AVAR: Santiago Motta y Richard Trinidad

Peñarol vs. Nacional: Alineaciones

Peñarol: Brayan Cortés; Pedro Milans, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Eric Remedi, Jesús Trindade; Leonardo Fernández; Maximiliano Silvera y Matías Arezo.

Nacional: Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Diego Romero; Lucas Rodríguez, Cristhian Oliva, Luciano Boggio, Juan Cruz de los Santos; Nicolás López y Maxi Gómez.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Le dijo no a Alianza Lima y ahora se consagra como campeón de la Copa Sudamericana 2025 con Lanús

  2. Erick Noriega sufrió fuerte lesión en la rodilla en partido de Gremio y su estado preocupa

  3. Lanús es campeón de la Copa Sudamericana 2025 tras vencer en penales a Atlético Mineiro

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano