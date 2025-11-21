- Hoy:
Barcelona vs Athletic Bilbao EN VIVO por LaLiga: horario, pronóstico y dónde ver
Este sábado, Barcelona vs Athletic Bilbao se enfrentarán por la fecha 13 de LaLiga EA Sports 2025-26 en el Estadio Spotify Camp Nou. La transmisión irá EN VIVO por ESPN.
En su regreso triunfal al renovado Estadio Spotify Camp Nou, Barcelona recibe a Athletic Bilbao este sábado por la fecha 13 de LaLiga EA Sports 2025-26. El partido del cuadro catalán quedó programado para disputarse a las 10:15 horas locales de Perú o las 16:15 horas de España. Además, la transmisión irá EN VIVO por ESPN 2 y Disney Plus para Sudamérica.
PUEDES VER: Lanús vs. Atlético Mineiro por final de Copa Sudamericana: a qué hora juegan y dónde ver
Antesala del partido Barcelona vs Athletic Bilbao por LaLiga
El elenco de Hansi Flick buscará reinaugurar el Spotify Camp Nou con un triunfo. Tras la aplastante victoria por 4-2 sobre Celta de Vigo en la reciente jornada de LaLiga, los 'Azulgranas' llegarán con la moral a tope para enfrentar a su rival de turno, y con ello tratar de recortar distancia con el líder, Real Madrid.
El conjunto catalán saldrá al campo con un once que tendrá algunas variantes, considerando la expulsión de Frenkie de Jong contra 'Los Celestes'. Sin embargo, el plantel parte con algo de ventaja ya que registra 4 encuentros ganados de sus últimos 5 compromisos.
Barcelona quiere vencer en casa a Athletic Bilbao
A su vez, Athletic Bilbao también apunta a hacer lo propio ante Barcelona. Los dirigidos por el estratega Ernesto Valverde vencieron por la mínima diferencia a Real Oviedo, resultado que les da ánimos para tratar de sorprender de visita a los 'Culés'. En la antesala del cotejo, el DT habló con los medios y resaltó la gran ofensiva de la escuadra de Cataluña.
"Tenemos ahora un momento decisivo en el que nos vienen partidos muy seguidos y complicados por los rivales que son, pero en algún momento tienes que enfrentarlos. Es un equipo que siempre te empuja a su área y quiere jugar el partido no solo en tu campo sino muy cerca de tu área y eso los hace peligrosos por la calidad que tienen arriba", expresó.
¿Cuándo juega Barcelona vs Athletic Bilbao?
Según la programación oficial, Barcelona vs Athletic Bilbao serán protagonistas de un partidazo este domingo 22 de noviembre por la jornada 13 de LaLiga en el renovado Camp Nou.
Barcelona se enfrentará a Athletic Club por LaLiga EA Sports
¿A qué hora juega Barcelona vs Athletic Bilbao?
El duelo entre los 'Azulgranas' y 'Los Leones' por la fecha 13 de la liga española dará comienzo a partir de las 10:15 horas locales de Perú o las 16:15 horas de España. Te compartimos la guía de horarios en el resto de países del mundo.
- México: 09:15 horas
- Perú: 10:15 horas
- Ecuador: 10:15 horas
- Colombia: 10:15 horas
- Bolivia: 11:15 horas
- Venezuela: 11:15 horas
- Argentina: 12:15 horas
- Brasil: 12:15 horas
- Uruguay: 12:15 horas
- Paraguay: 12:15 horas
- España: 16:15 horas
¿Dónde ver Barcelona vs Athletic Bilbao EN VIVO?
Disfruta EN VIVO y EN DIRECTO la transmisión del partido Barcelona vs Athletic Bilbao por LaLiga EA Sports 2025-26 a través de las señales de ESPN 2 o la plataforma streaming de Disney Plus en Latinoamérica. Por otro lado, en España puedes seguir el minuto a minuto por Movistar+ y DAZN LaLiga.
- Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN 2 Argentina
- Bolivia: Disney+ Premium, ESPN 2
- Brasil: Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brasil, Sky+, Vivo Play, ESPN Brasil
- Canadá: TSN+
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN2 Chile
- Colombia: Disney+ Premium, ESPN 2
- Ecuador: Disney+ Premium, ESPN 2
- Internacional: Bet365
- México: Sky+, Sky Sports México
- Paraguay: Disney Premium, ESPN2
- Perú: Disney Premium, ESPN2
- España: Movistar+, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, LaLiga TV Bar HD
Barcelona vs Athletic Bilbao: pronóstico y cuánto pagan las apuestas
Según las casas de apuestas, Barcelona es favorito a quedarse con un triunfo ante Athletic Club por una nueva fecha de LaLiga EA Sports.
|Casas de Apuestas
|Barcelona
|Empate
|Athletic Bilbao
|Betsson
|1.39
|5.40
|6.90
|Betano
|1.44
|5.30
|7.20
|Bet365
|1.40
|5.25
|6.25
|1XBET
|1.43
|5.23
|7.65
|Coolbet
|1.43
|5.40
|6.90
|Doradobet
|1.40
|5.33
|7.00
Barcelona vs Athletic Bilbao: alineaciones posibles
- Barcelona: Joan García, Alejandro Balde, Pau Cubarsí, Èric Garcia, Jules Koundé; Marc Casadó, Dani Olmo, Fermín López; Marcus Rashford, Robert Lewandowski y Lamine Yamal.
- Athletic Bilbao: Unai Simón, Yuri Berchiche,Aymeric Laporte, Dani Vivian,Andoni Gorosabel,Mikel Jauregizar, Iñigo Ruiz de Galarreta, Oihan Sancet, Nico Williams, Álex Berenguer y Gorka Guruzeta.
Barcelona: últimos 5 partidos
- Celta de Vigo 2-4 Barcelona
- Club Brujas 3-3 Barcelona
- Barcelona 3-1 Elche CF
- Real Madrid 2-1 Barcelona
- Barcelona 6-1 Olympiacos
Athletic Bilbao: últimos 5 partidos
- Athletic Bilbao 1-0 Real Oviedo
- Newcastle 2-0 Athletic Bilbao
- Real Sociedad 3-2 Athletic Bilbao
- Athletic Bilbao 0-1 Getafe CF
- Athletic Bilbao 3-1 Qarabağ
¿Dónde jugarán Barcelona vs Athletic Bilbao?
El Estadio Spotify Camp Nou fue designado como el recinto principal para el duelo que afrontarán Barcelona vs Athletic Bilbao por LaLiga EA Sports 2025-26. Aquel magno escenario ubicado en la comunidad de Cataluña puede recibir un aproximado de 99.354 hinchas.
