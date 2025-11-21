Barcelona vs. Athletic Bilbao por LaLiga: a qué hora juegan y dónde ver el partido

Barcelona vs. Athletic Bilbao se enfrentan este sábado 22 de noviembre, desde el estadio Spotify Camp Nou de Cataluña, en un partido correspondiente a la fecha 13 de LaLiga EA Sports 2025-26. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO y EN DIRECTO todas las incidencias de este duelo.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Athletic Bilbao?

Si te gusta ver los partidos de LaLiga española y deseas sintonizar el cotejo entre Barcelona vs. Athletic Bilbao, por la décima tercera fecha, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

México: 09:15 horas

Perú: 10:15 horas

Colombia: 10:15 horas

Ecuador: 10:15 horas

Bolivia: 11:15 horas

Venezuela: 11:15 horas

Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 11:15 horas

Argentina: 12:15 horas

Brasil: 12:15 horas

Chile: 12:15 horas

Paraguay: 12:15 horas

Uruguay: 12:15 horas

España: 16:15 horas

¿Dónde ver Barcelona vs. Athletic Bilbao?

Si quieres ver el partido Barcelona vs. Athletic Bilbao EN VIVO y EN DIRECTO, por la décima tercera fecha de LaLiga EA Sports 2025-26, tendrás que estar al pendiente de los siguientes canales de transmisión:

España: Movistar Plus, DAZN España y LaLiga TV

Perú y resto de Sudamérica: ESPN 2 y Disney Plus

México: SKY Sports

Centroamérica: SKY Sports

Estados Unidos: ESPN Deportes y FuboTV

Barcelona vs. Athletic Bilbao: previa del partido de LaLiga

Será la tercera vez en este 2025 en la que los clubes Barcelona y Athletic Bilbao se vean las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones de LaLiga EA Sports 2025-26, el conjunto catalán está en el segundo lugar, mientras que el elenco vasco se ubica séptimo, fuera de la zona de torneos internacionales.

Los dirigidos por Hansi Flick, con 28 puntos en la clasificación, necesitan ganar para igualar al líder Real Madrid, que al día siguiente también verá acción. Por su parte, los pupilos de Ernesto Valverde también tienen la necesidad de un triunfo para no alejarse de los puestos que dan acceso a un torneo internacional.