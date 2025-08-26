Ojo, inmigrantes indocumentados: Este fallo acabó con la deportación express de Donald Trump en un importante estado

El juez de distrito Thomas Cullen emitió este martes una resolución clave en favor de los jueces del estado de Maryland, rechazando por completo una demanda presentada por el Departamento de Justicia. Esta demanda, calificada por expertos legales como "extraordinaria", buscaba anular una decisión judicial que detuvo temporalmente las deportaciones rápidas de inmigrantes en Maryland, una medida que permite a los jueces analizar con detenimiento cada caso.

Este fallo acabó con la deportación express de Donald Trump en Maryland

En su fallo, el juez Cullen explicó que la corte estatal decidió implementar esta suspensión ante el aumento significativo de solicitudes de habeas corpus presentadas por inmigrantes detenidos en Maryland. Muchos de estos casos surgieron debido a procesos acelerados de deportación impulsados por el gobierno federal.

El juez Cullen, nombrado por el presidente Donald Trump en 2020 y encargado de resolver este litigio, destacó que el juez principal Russell y sus colegas temían que, sin esta breve pausa, muchos solicitantes pudieran ser trasladados a centros de detención fuera del estado antes de que un juez pudiera siquiera revisar sus peticiones o tomar una decisión.

¿Cómo se originó la disputa de Trump contra jueces de Maryland?

La disputa se originó cuando el juez principal del distrito de Maryland, George Russell III, emitió una orden que bloqueaba automáticamente la deportación de cualquier inmigrante que presentara una petición de habeas corpus para impugnar su expulsión.

Esta orden suspendía la deportación hasta las 4.00 p. m. del segundo día hábil después de la presentación de la petición, con el fin de dar tiempo a los jueces para revisar y evaluar cada caso individualmente.