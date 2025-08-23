0
EN DIRECTO
Sporting Cristal vs UTC por la Liga 1 2025
EN VIVO
Barcelona vs Levante por LaLiga

Conductores se enfrentan a multa por llenar combustible en las gasolineras si no cumplen este requisito

Los conductores que utilicen las gasolineras sin cumplir con las condiciones establecidas podrían recibir una multa de 100 dólares.

Miguel Reyes
En Cleveland ocurrió una imprudencia por parte de los motociclistas en una gasolinera local.
En Cleveland ocurrió una imprudencia por parte de los motociclistas en una gasolinera local. | Composición: Miguel Reyes / Libero
COMPARTIR

Las leyes están destinadas a regular las conductas de los ciudadanos en distintos ámbitos de la sociedad y a sancionar a quienes vulneren las normas, desde las más sencillas hasta las más graves. En este sentido, a partir de ahora en Ohio se exigirá una condición indispensable para los conductores que deseen utilizar las gasolineras para cargar combustible.

Este grupo de personas no podrá usar más la licencia de conducir por este motivo en EE. UU.

PUEDES VER: Adiós a la licencia de conducir en EE. UU.: este grupo de personas no podrá usar más esta identificación por este motivo

Pilotos: ojo con esta nueva norma

Recientemente se difundió un video de una cámara de vigilancia en el que se observa a decenas de personas con sus vehículos todoterreno reunidas en una gasolinera de las calles de Cleveland, Ohio. Las imágenes, compartidas por un medio de comunicación local, muestran cómo los motociclistas aceleran en dirección a los autos que venían en sentido contrario y bloquean el tráfico mientras llenan los tanques.

Unas imágenes de las cámaras de vigilancia muestran las acciones sospechosas de los conductores de motos. Foto: News 5 Cleveland

Según la jefa de la policía de esta ciudad, Annie Todd, estas personas realizaban maniobras peligrosas en Denison Avenue y W 65 Street, en el lado oeste de Cleveland: "Creo que estaban ahí afuera divirtiéndose, pero están causando molestias a toda la comunidad". A raíz de esta situación, se estableció que, en adelante, solo podrán abastecerse de gasolina u otros combustibles quienes cuenten con la documentación de conducción correspondiente.

En caso de incumplir con esta disposición, los conductores serán multados con 100 dólares. Además, desde 2017 rige una ley que prohíbe cargar combustible a motocicletas todoterreno u otros vehículos similares en estaciones de servicio, salvo que estén siendo remolcados o transportados por otro medio. Ante esta situación, la oficial aseguró que revisarán las pruebas: "Volveremos a analizar a los participantes, pero también las gasolineras para ver si realmente les permitían cargar gasolina".

Críticas a la medida

Pese a la existencia de esta normativa, únicamente se contempla la posibilidad de multar económicamente a las gasolineras. Por ello, la abogada defensora penal y profesora adjunta de la Universidad Case Western criticó la medida y la calificó como injusta para los empleados de las estaciones de servicio: "Estoy muy perturbada por el lenguaje de este estatuto porque es simplemente anodino".

Cuestionó que los trabajadores de estos establecimientos tengan que vigilar a los clientes que lleguen al local: "¿Se supone que ella [la empleada] debería estar mirando por la ventana mientras esto sucede para asegurarse de que los vehículos apropiados estén usando las máquinas? No estamos en 1950. No es cuando enviábamos a alguien a llenar el tanque de gasolina".

Lo más visto

  1. Ojo inmigrantes indocumentados: Esta es la fuerte advertencia del gobierno de Donald Trump si intentas regresar al país ilegalmente

  2. Gobierno de Nicolás Maduro lanza duras acusaciones contra EE. UU.: "Forzar un cambio de régimen en Venezuela"

  3. Conductores se enfrentan a multa por llenar combustible en las gasolineras si no cumplen este requisito

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano