Conductores se enfrentan a multa por llenar combustible en las gasolineras si no cumplen este requisito
Los conductores que utilicen las gasolineras sin cumplir con las condiciones establecidas podrían recibir una multa de 100 dólares.
Las leyes están destinadas a regular las conductas de los ciudadanos en distintos ámbitos de la sociedad y a sancionar a quienes vulneren las normas, desde las más sencillas hasta las más graves. En este sentido, a partir de ahora en Ohio se exigirá una condición indispensable para los conductores que deseen utilizar las gasolineras para cargar combustible.
Pilotos: ojo con esta nueva norma
Recientemente se difundió un video de una cámara de vigilancia en el que se observa a decenas de personas con sus vehículos todoterreno reunidas en una gasolinera de las calles de Cleveland, Ohio. Las imágenes, compartidas por un medio de comunicación local, muestran cómo los motociclistas aceleran en dirección a los autos que venían en sentido contrario y bloquean el tráfico mientras llenan los tanques.Unas imágenes de las cámaras de vigilancia muestran las acciones sospechosas de los conductores de motos. Foto: News 5 Cleveland
Según la jefa de la policía de esta ciudad, Annie Todd, estas personas realizaban maniobras peligrosas en Denison Avenue y W 65 Street, en el lado oeste de Cleveland: "Creo que estaban ahí afuera divirtiéndose, pero están causando molestias a toda la comunidad". A raíz de esta situación, se estableció que, en adelante, solo podrán abastecerse de gasolina u otros combustibles quienes cuenten con la documentación de conducción correspondiente.
En caso de incumplir con esta disposición, los conductores serán multados con 100 dólares. Además, desde 2017 rige una ley que prohíbe cargar combustible a motocicletas todoterreno u otros vehículos similares en estaciones de servicio, salvo que estén siendo remolcados o transportados por otro medio. Ante esta situación, la oficial aseguró que revisarán las pruebas: "Volveremos a analizar a los participantes, pero también las gasolineras para ver si realmente les permitían cargar gasolina".
Críticas a la medida
Pese a la existencia de esta normativa, únicamente se contempla la posibilidad de multar económicamente a las gasolineras. Por ello, la abogada defensora penal y profesora adjunta de la Universidad Case Western criticó la medida y la calificó como injusta para los empleados de las estaciones de servicio: "Estoy muy perturbada por el lenguaje de este estatuto porque es simplemente anodino".
Cuestionó que los trabajadores de estos establecimientos tengan que vigilar a los clientes que lleguen al local: "¿Se supone que ella [la empleada] debería estar mirando por la ventana mientras esto sucede para asegurarse de que los vehículos apropiados estén usando las máquinas? No estamos en 1950. No es cuando enviábamos a alguien a llenar el tanque de gasolina".
