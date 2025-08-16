Ojo, residentes: esta es la nueva ley impulsada por Kathy Hochul que multa a los conductores de Nueva York

Las leyes en Estados Unidos establecen una serie de normas que los ciudadanos deben cumplir para evitar cometer infracciones, faltas, delitos o crímenes que puedan derivar en sanciones civiles o incluso en la privación de la libertad. Una de estas disposiciones es la aplicación de multas contra los conductores de vehículos que circulen en Nueva York con placas en mal estado.

Atención conductores de Nueva York

Desde abril de este año entró en vigencia una normativa impulsada por el alcalde Eric Adams y la gobernadora Kathy Hochul, que endurece las sanciones contra los conductores que circulen con placas tapadas, alteradas o sucias. El objetivo es reforzar la seguridad vial y garantizar el cumplimiento de las normas frente al uso de las llamadas "placas fantasmas".

Ningún conductor de Nueva York podrá usar un protector de cualquier material en las placas de los coches.

En un comunicado difundido en agosto, el comisionado del Departamento de Transporte (DOT), Ydanis Rodríguez, explicó que muchos conductores creen estar por encima de las reglas: "Los conductores que ocultan su placa creen que están por encima de la ley y ponen en riesgo a todos". Por ello, señaló que deben implementarse más mecanismos para sancionar estas infracciones.

Las nuevas órdenes establecen que si un conductor estaciona o circula con una placa que no sea visible o resulte ilegible por suciedad, óxido, plásticos, vidrios u otros componentes que alteren su visibilidad, será sancionado con una multa de $50. Asimismo, queda prohibido el uso de protectores que oculten información de identificación.

Puntos a tener en cuenta

Las especificaciones que rigen el dictamen establecen que la placa debe estar bien sujeta, visible, limpia, sin obstrucciones y colocada a una altura de entre 12 y 48 pulgadas del suelo. Además, prohíbe cubrirla o bloquearla con fundas o protectores. En caso de descubrirse que la matrícula es falsificada, también será motivo de sanción. Solo se permite una protección parcial mediante dispositivos oficiales instalados conforme a las instrucciones de montaje.