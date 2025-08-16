0
EN DIRECTO
Barcelona vs Mallorca por LaLiga
EN VIVO
Manchester City vs Wolves por Premier League

Ojo, residentes: esta es la nueva ley impulsada por Kathy Hochul que multa a los conductores de Nueva York

La gobernadora de Nueva York aprobó una ley que sanciona a los conductores con placas alteradas, cubiertas o en mal estado, medida que entrará en vigor en 2025.

Miguel Reyes
Kathy Hochul anunció multas para los conductores que usen la placa de su auto cubierta o falsa.
Kathy Hochul anunció multas para los conductores que usen la placa de su auto cubierta o falsa. | Composición: Miguel Reyes / Libero
COMPARTIR

Las leyes en Estados Unidos establecen una serie de normas que los ciudadanos deben cumplir para evitar cometer infracciones, faltas, delitos o crímenes que puedan derivar en sanciones civiles o incluso en la privación de la libertad. Una de estas disposiciones es la aplicación de multas contra los conductores de vehículos que circulen en Nueva York con placas en mal estado.

Debido al calor extremo que se reporta en Nueva York, la gobernadora anunció una inversión sin precedentes.

PUEDES VER: Buenas noticias en Nueva York: gobernadora Kathy Hochul anunció una "inversión millonaria" para mitigar las olas de calor extremas

Atención conductores de Nueva York

Desde abril de este año entró en vigencia una normativa impulsada por el alcalde Eric Adams y la gobernadora Kathy Hochul, que endurece las sanciones contra los conductores que circulen con placas tapadas, alteradas o sucias. El objetivo es reforzar la seguridad vial y garantizar el cumplimiento de las normas frente al uso de las llamadas "placas fantasmas".

Ningún conductor de Nueva York podrá usar un protector de cualquier material en las placas de los coches.

En un comunicado difundido en agosto, el comisionado del Departamento de Transporte (DOT), Ydanis Rodríguez, explicó que muchos conductores creen estar por encima de las reglas: "Los conductores que ocultan su placa creen que están por encima de la ley y ponen en riesgo a todos". Por ello, señaló que deben implementarse más mecanismos para sancionar estas infracciones.

Las nuevas órdenes establecen que si un conductor estaciona o circula con una placa que no sea visible o resulte ilegible por suciedad, óxido, plásticos, vidrios u otros componentes que alteren su visibilidad, será sancionado con una multa de $50. Asimismo, queda prohibido el uso de protectores que oculten información de identificación.

Puntos a tener en cuenta

Las especificaciones que rigen el dictamen establecen que la placa debe estar bien sujeta, visible, limpia, sin obstrucciones y colocada a una altura de entre 12 y 48 pulgadas del suelo. Además, prohíbe cubrirla o bloquearla con fundas o protectores. En caso de descubrirse que la matrícula es falsificada, también será motivo de sanción. Solo se permite una protección parcial mediante dispositivos oficiales instalados conforme a las instrucciones de montaje.

Lo más visto

  1. Tragedia en Walmart: reportan SENTENCIA de muerte para hombre responsable de tiroteo que acabó con la vida de dos personas

  2. Texas cambia las reglas de conducción para adultos mayores: así deben renovar su licencia de conducir en agosto de 2025

  3. Últimas noticias del TPS para venezolanos otorgado en 2021: cuándo vence y qué pasará en 2025

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano