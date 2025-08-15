Alerta ganaderos estadounidenses | Advierten plaga de gusano barrenador carnívoro en Texas

Ganaderos de Texas enfrentan una nueva amenaza en sus tierras. La plaga del gusano barrenador carnívoro ha sido detectada en varias áreas del estado, causando preocupación entre los productores. Esta especie se alimenta de carne y ha generado alarma por su impacto en el ganado.

Las autoridades locales ya han emitido alertas para que los ganaderos tomen precauciones ante la propagación de este insecto. Se recomienda monitorear de cerca los rebaños y las zonas agrícolas, ya que la plaga puede propagarse rápidamente, poniendo en riesgo la economía del sector.

Advierten plaga de gusano barrenador carnívoro en Texas

Se ha dado a conocer que el estado de Texas se prepara para una plaga de gusano barrenador carnívoro en sus campos ganaderos. Según el medio de comunicación, Univision Noticias, esta mosca parásita devora vivo al ganado y a la fauna silvestre. También se supo que gracias a los esfuerzos masivos, lograron erradicar a dicha plaga hace algunos años en varios estados.

En ese sentido, esta fuerte amenaza puede causar daños por un valor de más de 1500 millones de dólares en la economía de Texas, de acuerdo con posibles estimaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Cabe precisar también que informes recientes de México y Panamá han puesto en alerta a los ganaderos de Estados Unidos sobre la llegada de moscas parásitas que se están desplazando hacia el norte.