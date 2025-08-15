- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs ADT
- Tabla Acumulada
- Universitario
- Mallorca vs Barcelona
- Wolves vs Man City
- Sporting Cristal
- Dricus Du Plessis vs Khamzat Chimaev
- Carlos Alcaraz vs. Alexander Zverev
- AFP
Alerta ganaderos estadounidenses | Advierten plaga de gusano barrenador carnívoro en Texas
Ganaderos de Texas están en alerta por la aparición del gusano barrenador carnívoro, una plaga que amenaza la salud del ganado y las cosechas locales.
Ganaderos de Texas enfrentan una nueva amenaza en sus tierras. La plaga del gusano barrenador carnívoro ha sido detectada en varias áreas del estado, causando preocupación entre los productores. Esta especie se alimenta de carne y ha generado alarma por su impacto en el ganado.
Las autoridades locales ya han emitido alertas para que los ganaderos tomen precauciones ante la propagación de este insecto. Se recomienda monitorear de cerca los rebaños y las zonas agrícolas, ya que la plaga puede propagarse rápidamente, poniendo en riesgo la economía del sector.
PUEDES VER: Atención inmigrantes en Florida: estado podría sentir algunos efectos del potente huracán Erin
Advierten plaga de gusano barrenador carnívoro en Texas
Se ha dado a conocer que el estado de Texas se prepara para una plaga de gusano barrenador carnívoro en sus campos ganaderos. Según el medio de comunicación, Univision Noticias, esta mosca parásita devora vivo al ganado y a la fauna silvestre. También se supo que gracias a los esfuerzos masivos, lograron erradicar a dicha plaga hace algunos años en varios estados.
En ese sentido, esta fuerte amenaza puede causar daños por un valor de más de 1500 millones de dólares en la economía de Texas, de acuerdo con posibles estimaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.
Cabe precisar también que informes recientes de México y Panamá han puesto en alerta a los ganaderos de Estados Unidos sobre la llegada de moscas parásitas que se están desplazando hacia el norte.
- 1
Malas noticias inmigrantes: hombre muere tras huir de una redada migratoria en esta conocida ciudad de EE. UU.
- 2
Tragedia en Walmart: reportan SENTENCIA de muerte para hombre responsable de tiroteo que acabó con la vida de dos personas
- 3
Pánico en Walmart: reportan la intensa búsqueda y arresto inmediato de hombre que se exhibió frente a una menor en tienda
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90