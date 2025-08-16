De Cuba a EE. UU.: médico inmigrante trabajó como colaborador en Walmart antes de convalidar su título

Muchos extranjeros buscan ingresar a Estados Unidos con la esperanza de mejorar su calidad de vida y acceder a mejores oportunidades laborales o académicas. Pese a las políticas migratorias restrictivas impulsadas por Donald Trump, aquí te contamos la historia de un médico cubano que llegó a la nación norteamericana y tuvo que desempeñarse en trabajos ajenos a su profesión antes de convalidar sus estudios y retomar su camino en el ámbito de la salud.

Conoce a Iván Delgado

Iván Delgado Cruz es un médico cubano que llegó a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades para su desarrollo profesional. Su meta era ejercer la medicina en el país de los 50 estados y destacar en su área, pero lo que no imaginaba era que tendría que dejar temporalmente los uniformes hospitalarios para desempeñarse en otros sectores.

Tras años de esfuerzo y preparación, Iván logró aprobar los exámenes correspondientes y hoy se encuentra más cerca de cumplir su meta de ejercer nuevamente como médico en Estados Unidos, demostrando que la perseverancia y la disciplina pueden abrir puertas incluso en los caminos más difíciles.

Mediante un video difundido en su cuenta de TikTok, el usuario @ivndegadocruz compartió la trayectoria del joven cubano. En la grabación se muestran fotos de su graduación, trabajos y certificados que obtuvo durante su preparación como Asistente Médico Registrado y Asistente Médico Certificado. Dentro de los empleos que desempeñó se destacan sus ingresos a Walmart y Amazon, mientras estudiaba con la meta de convalidar su título de médico.

Cubanos en Estados Unidos

De acuerdo con informes locales, en Estados Unidos residen aproximadamente 1.3 millones de inmigrantes cubanos. La mayoría de ellos se concentra en Florida, que agrupa cerca del 76% del total de ciudadanos caribeños registrados en el país. Otros estados con una importante presencia de esta comunidad son Texas y Nueva Jersey.