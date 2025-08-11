Excelente noticia, inmigrantes: cubanos pueden estudiar gratis en EE. UU. solicitando la beca Hubert en agosto de 2025

¡Grandes noticias para la comunidad cubana en EE. UU.! Desde agosto de 2025, la beca Hubert ofrecerá a los inmigrantes cubanos la posibilidad de obtener educación superior gratuita en Estados Unidos, abriendo una puerta única para quienes desean impulsar su futuro académico y profesional.

Este programa de becas está diseñado para apoyar a ciudadanos cubanos que cumplan con ciertos requisitos, permitiéndoles estudiar en instituciones de educación superior en Estados Unidos. Los interesados deben cumplir con una serie de condiciones y presentar una solicitud ante la Embajada de Estados Unidos en Cuba, lo que incluye la redacción de un ensayo y la presentación de cartas de referencia.

Requisitos para que cubanos estudien gratis en EE. UU. con la beca Hubert H. Humphrey

Para ser elegibles para la beca Hubert, los inmigrantes cubanos aspirantes deben cumplir con las siguientes condiciones:

Ser ciudadano cubano.

Poseer un título universitario de pregrado o licenciatura.

Contar con al menos cinco años de experiencia profesional a tiempo completo.

Haber demostrado liderazgo y participación activa en el servicio público.

Tener experiencia limitada en Estados Unidos.

Contar con dominio del idioma inglés.

La solicitud se presenta ante la Embajada de Estados Unidos en Cuba e incluye varios documentos, tales como:

Responder todas las preguntas del formulario y redactar un ensayo en inglés sobre el área de interés.

Presentar dos cartas de referencia en inglés, una de ellas del empleador actual.

Entregar transcripciones oficiales en inglés con cursos y calificaciones.

Adjuntar diplomas si no están reflejados en las transcripciones.

Proceso de selección y fechas clave

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 31 de agosto de 2025. Las embajadas y comisiones Fulbright enviarán sus nominaciones al Instituto de Educación Internacional en septiembre. Los seleccionados se anunciarán en febrero de 2026, y el programa dará inicio entre abril y septiembre, según el nivel de inglés de cada becario.

Quienes no alcancen el puntaje requerido en el Test of English as a Foreign Language (TOEFL) tendrán la oportunidad de realizar un curso intensivo de inglés antes de comenzar el programa. Los seleccionados recibirán la visa J-1, que permite a los visitantes de intercambio de trabajo y estudio permanecer temporalmente en Estados Unidos y participar en actividades académicas y profesionales.

¿Cuáles son los beneficios del Programa de Becas Hubert H. Humphrey?

El Programa de Becas Hubert cubre una amplia gama de gastos para garantizar que los participantes puedan concentrarse en su formación. Entre los beneficios se incluyen: