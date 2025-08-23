Las redadas en Estados Unidos por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no se han detenido. Ante ello, numerosos colectivos han expresado su rechazo a la agencia federal, y figuras públicas junto con funcionarios estatales han cuestionado al presidente Donald Trump por la radical decisión que afecta a miles de inmigrantes.

Joshua Haymes se basa en la Biblia

Joshua Haymes, ex pastor y actual presentador del podcast Reformation Red Pill, generó polémica al afirmar que las redadas y operativos de ICE están respaldados por la Biblia, el libro sagrado del cristianismo. Además, pidió ejecuciones públicas bajo el mismo argumento y sostuvo que las "sagradas escrituras" promueven teorías racistas. Haymes mantiene, además, una amistad cercana con el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Pete Hegseth es el secretario del Departamento de Defensa desde enero de 2025. Foto: Reuters

Haymes también utilizó sus plataformas digitales para justificar la pena de muerte en casos de adulterio y aborto, además de sugerir el ahogamiento de manifestantes de la comunidad LGBTQ+. Asimismo, reavivó discursos antisemitas, minimizó el peligro del neonazismo y acusó al liberalismo de ser una amenaza existencial para el país gobernado por Donald Trump.

Esta noticia es una más de las revelaciones mediáticas, centrada en la difusión de un video en el que Wilson y otros pastores de la Comunión de Iglesias Evangélicas Reformadas (CREC) sostienen que las mujeres deberían perder el derecho al voto. Además, expresan abiertamente su apoyo a las ideas del nacionalismo cristiano.

Apariciones del secretario

Hegseth respaldó públicamente el podcast del pastor y participó en cuatro episodios. En ellos, apoyó las doctrinas teocráticas que plantean que el gobierno de Estados Unidos debe regirse por la ley bíblica, incluidos los preceptos del Antiguo Testamento sobre moralidad y castigo, enmarcados en la llamada "soberanía de las esferas".