Recientemente, el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons, decidió compartir una impactante advertencia para todos los inmigrantes que no tengan documentos en Estados Unidos, esto no cambiaría incluso si los extranjeros no tienen antecedentes penales. ¿Por qué se llevó a cabo esta nueva medida? ¿Qué deberían hacer al respecto este grupo de personas?

No importa sus antecedentes: ICE arrestará a inmigrantes que no tengan documentos

Según información del portal 'kktv.com' y otros medios, además de la confirmación del director del ICE, se conoció que sus agentes podrán arrestar a todo inmigrante que este en el país americano de manera ilegal, sin importar el hecho de que no cuente con antecedentes penales.

Mediante una entrevista con CBS News, Lyons impactó al resaltar que, a partir de ahora, la agencia se enfocará en los que tengan antecedentes criminales graves. No obstante, también se podrá arrestar a los inmigrantes que no tengan registros delictivos. "Si encontramos a alguien que está en el país ilegalmente, lo tomaremos bajo custodia", expresó.

"El ICE siempre se enfoca en los peores delincuentes. Una diferencia que verán ahora es que, bajo esta administración, hemos abierto todo el espectro de la cartera migratoria", agregó a la prensa internacional.

Otras advertencias del director de ICE para los inmigrantes

Por otro lado, el directivo también señaló que las redadas colaterales, las cuales implican la detención de inmigrantes que no eran el objetivo principal de las operaciones pero que se hallaban en el país sin autorización, se reanudarán.

Como se recuerda, esta práctica había sido restringida por el expresidente Joe Biden, quien limitó las acciones de los agentes a situaciones prioritarias, tales como delitos graves, amenazas a la seguridad nacional y aquellos que habían ingresado recientemente. No obstante, con la llegada de Trump a la presidencia, esta política fue revertida, permitiendo que el ICE realizar estas acciones.