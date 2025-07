Prensa mexicana dio rotunda opinión sobre Piero Quispe tras victoria con Pumas: "El peruano..."

Piero Quispe dejó una gran impresión en el duelo entre Pumas UNAM y Orlando City por la primera fecha de la Leagues Cup. El talentoso volante aportó con una asistencia que significó el empate en el marcador y, posteriormente, anotó un gol en la tanda de penales que le dio los tres puntos a su equipo. Tras su destacada actuación, la prensa mexicana no tardó en pronunciarse al respecto.

El exvolante de Universitario no inició desde el arranque y tuvo que esperar su oportunidad desde el banquillo. No obstante, nuestro compatriota no se amilanó y cuando ingresó en el segundo tiempo logró un notable rendimiento tomando el protagonismo en el juego y dándole mayor dinamismo a Pumas.

Por ello, una vez finalizado el encuentro, el medio ESPN México dedicó un post especial para analizar el desempeño de Quispe y no dudaron en destacarlo. "El peruano ingresó en la segunda parte ante el Orlando City por la Leagues Cup y logró un buen desempeño", mencionaron en la primera parte de su nota.

ESPN México destacó la actuación de Piero Quispe con Pumas UNAM.

De igual forma, elogiaron que desde su ingreso fue el encargado de tomar las riendas del equipo, haciendo especial énfasis en la asistencia de gol que consiguió para el gol del empate de Adalberto Carrasquilla.

"Piero Quispe ingresó sobre los 59 minutos y le dio dinámica al equipo en la mitad de la cancha. Es más tomó la pelota y dio el pase en gol de Adalberto Carrasquilla sobre los 80 minutos para el 1-1 final. Ayudó a forzar los penales y luego marcó el tercer panal de los Pumas para el 4-3 final para sus primeros tres puntos", añadieron.

Piero Quispe permanece en Pumas

El futuro de Piero Quispe ha sido una de las grandes novelas en el mercado de pases, luego de que el volante perdiera protagonismo con Pumas y quedara relegado al banquillo. De hecho, fue uno de los nombres que sonó como "posible descartado" por la directiva para liberar un cupo de extranjero.

No obstante, Quispe ha logrado mantener un gran desempeño con Pumas UNAM y ya empieza a dar indicios de una mejora en el campo, con lo que, por el momento, se confirmaría su permanencia en el equipo mexicano para la nueva temporada.

¿Cuánto vale Piero Quispe?

En los últimos meses el valor de Piero Quispe ha visto un leve descenso. Según el portal internacional Transfermarkt, Piero Quispe pasó de valer 2,8 millones de euros en 2024 a 2,5 millones en lo que va del presente año.