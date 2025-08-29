Universitario dio importante noticia sobre el Estadio Lolo Fernández: "Construyendo..."

Universitario de Deportes vive uno de sus mejores momentos luego de que la institución logre el bicampeonato de la Liga 1 y el ascenso a la Liga Profesional de Vóley, donde ya ha conseguido ocupar los puestos más altos en tan solo dos años desde su gran regreso. Es por eso que, desde la institución, anunciaron la construcción de una importante obra.

Universitario construye dos canchas de vóley en el Estadio Lolo Fernández

Universitario informó que junto al Colectivo World iniciarán la construcción de dos nuevas canchas de vóley en el Estadio Lolo Fernández, ubicado en Odriozola, Breña.

Universitario de Deportes dio importante noticia sobre la construcción de dos canchas de vóley en el Estadio Lolo Fernández.

En este proyecto se incluirán baldosas deportivas importadas y personalizadas con la identidad del cuadro merengue. A su vez, los dos nuevos recintos deportivos estarán implementados con postes y redes de vóley.

La inversión en esta infraestructura deportiva ascenderá a US$120,000 y también beneficiará a otras disciplinas como futsal y básquet, otros deportes que tienen una historia relevante.

El objetivo principal de los dos proyectos de nuevas canchas de vóley responde a la respuesta que han venido teniendo sus escuelas en su primer recinto deportivo.

Deportes que se juegan en el Estadio Lolo Fernández

Universitario de Deportes usa el polideportivo en el Estadio Lolo Fernández para que el equipo de futsal juegue duelos oficiales en la Liga Futsal Pro, mientras que el plantel de vóley realiza sus respectivos entrenamientos.

Además, el recinto funciona como academia de fútbol para los socios del club y alberga partidos de los equipos juveniles. Por otro lado, la escuela de vóley también utiliza estas canchas.