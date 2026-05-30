Álex Valera anotó el 1-0 de Universitario vs Sport Huancayo | Composición: L1max

¡Golazo! Álex Valera anotó el 1-0 de Universitario sobre Sport Huancayo

A los 31 minutos del primer tiempo, Álex Valera anotó el 1-0 de Universitario de Deportes ante Sport Huancayo por la última fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.