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¡Golazo! Álex Valera anotó el 1-0 de Universitario sobre Sport Huancayo
A los 31 minutos del primer tiempo, Álex Valera anotó el 1-0 de Universitario de Deportes ante Sport Huancayo por la última fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.
Renzo Garcés tuvo un notable gesto con Paolo Guerrero en la celebración de Alianza Lima
¡Lo celebra el campeón! Renzo Garcés anotó el 3-0 de Alianza Lima sobre Los Chankas
Fernando Gaibor llora de emoción en el banco de suplentes tras ser sustituido
Edwin Ordóñez acabó el partido, pero lo llamaron del VAR y expulsó a jugadores del Sport Boys y UTC
Jeferson Collazos falló el penal de Moquegua ante Universitario: cremas se salvan del 1-0
Oshiro Takeuchi anota de cabeza el 1-0 de Chankas vs Moquegua y se ilusiona con pelear el Apertura
¿Era para roja? Luis Advíncula golpeó en el rostro a Garcés, pero el árbitro le mostró la amarilla
¡Apareció el 'Pirata'! Gol de Hernán Barcos para el 1-1 de FC Cajamarca ante Sporting Cristal
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