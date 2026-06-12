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Universitario vs El Pirata por Copa de la Liga
Universitario de Deportes enfrentó a Pirata FC por el arranque de la Copa Caliente. | Foto: captura/Bicolor+

Pirata le gana a Universitario con un autogol: cremas ya pierden 1-0 por la Copa Caliente

El defensor Joaquín Verde no pudo desviar un peligroso centro de Pirata FC y terminó anotando en propia puerta. Universitario pierde en su debut por la Copa Caliente.

Gary Huaman
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