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Universitario cerca de perder a tres jugadores para partido ante Cusco FC: "Trabajos diferenciados"

Universitario se alista para enfrentar a Cusco FC por el Torneo Clausura y ahora se conoció que corre riesgo de perder a tres jugadores importantes.

Angel Curo
Universitario cerca de perder a tres jugadores para partido ante Cusco FC
Universitario cerca de perder a tres jugadores para partido ante Cusco FC | Carlos Félix / URPI-LR
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Universitario de Deportes empezó con pie derecho en el Torneo Clausura y ahora apunta a repetir su rendimiento cuando se enfrente a Cusco FC en la segunda jornada. No obstante, los cremas no han recibido las mejores noticias luego de conocerse que tres destacados jugadores pueden perderse este duelo por sus lesiones.

Cúper apuesta por el equilibrio y la recuperación de Requena.

PUEDES VER: Juan Manuel Requena se perfila como titular en el mediocampo de Universitario ante Cusco FC

Universitario cerca de perder a tres jugadores para partido ante Cusco FC

Los cremas son conscientes de que no pueden relajarse en sus trabajos en el segundo tramo del año, donde tienen la obligación de coronarse. Sin embargo, se conoció que tres jugadores se perfilan a ser bajas para este inicio del campeonato. Se trata de los jugadores Anderson Santamaría, Jordan Guivin y Horacio Calcaterra.

La información fue difundida por el periodista Enrique Vega, quien señaló que los tres futbolistas no están trabajando a la par del plantel de Universitario y están realizando un trabajo especial en lo que terminan la recuperación de sus lesiones. Por ello, si no están en óptimas condiciones la idea es que no sean incluidos en la nómina de Héctor Cúper.

Universitario de Deportes

Anderson Santamaría, Jordan Guivin y Horacio Calcaterra pueden perderse el partido de la 'U'

Universitario de Deportes: Santamaría, Guivin y Calcaterra realizaron trabajos diferenciados, mientras que el resto del plantel entrenó con balón. En la ‘U’ hay confianza en que puedan estar aptos ante Cusco FC. Sin embargo, si no llegan al 100 %, no serán arriesgados, fue la información que reveló el citado comunicador.

De confirmarse estas bajas, la 'U' pierde a tres jugadores vitales en sus planes. Santamaría es un potencial titular en la defensa y una gran alternativa en el banco. Guivin es uno de los fichajes para el Torneo Clausura y aún no logra hacer su debut. Mientras que 'Calca' es vital con su liderazgo y al ser una alternativa en el banco.

¿Cuándo juegan Universitario y Cusco FC?

Universitario y Cusco FC se volverán a enfrentar por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026 este viernes 24 de julio. Este encuentro se disputará en el Estadio Monumental de Ate y dará inicio desde las 8.30 p. m. (hora peruana). Este duelo será vital para que los cremas den un golpe de autoridad en la pelea por el título.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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