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Gol de Nisa Marquínez para el 1-0 de Alianza Lima a Universitario por semifinales de Liga Femenina

¡Le perdieron la marca y no perdonó! Marquínez puso el 1-0 para Alianza Lima tras encontrar un balón en el área luego de un tiro de esquina.

Antonio Vidal
Gol de Nisa Marquínez para el 1-0 de Alianza Lima. Foto: Bicolor+
Gol de Nisa Marquínez para el 1-0 de Alianza Lima. Foto: Bicolor+
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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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