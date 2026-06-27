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Gol de Nisa Marquínez para el 1-0 de Alianza Lima a Universitario por semifinales de Liga Femenina
¡Le perdieron la marca y no perdonó! Marquínez puso el 1-0 para Alianza Lima tras encontrar un balón en el área luego de un tiro de esquina.
Gol de Nisa Marquínez para el 1-0 de Alianza Lima. Foto: Bicolor+
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