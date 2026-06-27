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¡Zurda de oro! Gol de Martín Távara para el 1-0 de Cristal vs U. Comercio por Copa de la Liga
Martín Távara apareció con un zurdazo rasante para enviar el balón al fondo del arco y marcar el 1-0 de Sporting Cristal vs Unión Comercio. Los celestes se encaminan a la clasificación en la Copa de la Liga.
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