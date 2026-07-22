- Hoy:
- Partidos de hoy
- Cristal vs Bragantino
- Cienciano vs Lanús
- Perú vs Chile
- Alianza Lima
- Universitario
- Fichajes vóley
Alianza Lima presentó a Alfredo Arosemena como el nuevo administrador del club blanquiazul
A través de las redes sociales del club, se confirmó que Alfredo Arosemena será el nuevo administrador temporal de Alianza Lima para 2026.
Luego de varias reuniones en la Junta de Acreedores, se definió de manera oficial que Alfredo Arosemena será el nuevo administrador temporal de Alianza Lima en busca del título nacional de la Liga 1 2026. El directivo asume la gerencia general del cuadro victoriano para conseguir cada uno de los objetivos trazados.
PUEDES VER: Alianza Lima cerca de perder fichaje de seleccionado peruano tras interés de clubes: "Negociación"
Alianza Lima anunció a Alfredo Arosemena como nuevo administrador
Mediante un comunicado en redes sociales, se conoció que Alfredo Arosemena fue el elegido para asumir la dirección total del club tras un acuerdo en la Junto de Acreedores. Ahora, su primer rol será velar por los intereses del conjunto íntimo que tiene el firme deseo de conseguir el título nacional de la Liga 1 2026.
"Alfredo Arosemena asumió la gerencia general de Alianza Lima con la mira puesta en el campeonato. El nuevo administrador temporal del club se comprometió a hacer realidad los grandes proyectos de infraestructura y desarrollo institucional", se lee en la misiva.
Alianza Lima presentó a Alfredo Arosemena como su nuevo administrador temporal.
Una vez que se conoció su nombramiento como administrador temporal de Alianza Lima, Alfredo Arosemena dejó unas palabras para la hinchada blanquiazul, en el que asegura su total compromiso para seguir en la misma vía que permitió que el equipo consiga el Torneo Apertura de la presente temporada.
"El cambio de administración no significa cambiarlo todo. Vamos a potenciar todo lo bueno que se ha venido haciendo y ajustar lo que tiene que mejorar. Lo más importante: haremos realidad los grandes proyectos de Alianza Lima, volveremos a estar cerca de nuestros socios y recuperaremos los valores aliancistas", manifestó Arosemena.
¿Equipos de Alianza Lima presentará cambios tras nuevo administrador?
Alfredo Arosemena anunció que apoyará al actual comando técnico y jugadores para seguir compitiendo al máximo nivel en la Liga 1 del fútbol peruano. Le dará total respaldo a Pablo Guede para que el equipo siga su rumbo en el Torneo Clausura 2026.
"No planeamos hacer cambios en el primer equipo en lo que resta del semestre. Vamos a apoyar el trabajo de la Dirección y la Gerencia Deportiva, y atenderemos sus solicitudes. De hecho, pese a no estar aún a cargo de la administración, y conociendo las dificultades que existían para incorporar refuerzos, nos comprometimos a traerlos, y ya se están materializando", aseguró.
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
PRECIOS/ 38.50