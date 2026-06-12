0
EN DIRECTO
Estados Unidos vs Paraguay por Mundial 2026
Pirata FC vence 2-0 a Universitario por la Copa de la Liga | Composición: Bicolor+

Leonardo Carrillo anotó el 2-0 de Pirata FC sobre Universitario por la Copa de la Liga

A los 83 minutos, Leonardo Carrillo apareció para marcar un golazo a Universitario de Deportes y colocar el 2-0 de Pirata FC en la Copa de la Liga 2026.

Luis Blancas
Te puede interesar

  1. Universitario vs. Pirata FC EN VIVO por Bicolor+: transmisión del partido