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Leonardo Carrillo anotó el 2-0 de Pirata FC sobre Universitario por la Copa de la Liga
A los 83 minutos, Leonardo Carrillo apareció para marcar un golazo a Universitario de Deportes y colocar el 2-0 de Pirata FC en la Copa de la Liga 2026.
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