Universitario no le renovó contrato y ahora destaca por su rendimiento en Liga 1: "Seguridad"

Universitario de Deportes tiene la misión de destacar en el Torneo Clausura y poder forzar una definición por el título de la Liga 1 2026. Por ello, el club tenía la obligación de reforzarse en el mercado, aunque su pasividad para cerrar acuerdos ha generado críticas de los hinchas. En medio de ello, uno de los futbolistas que dejó libre el club viene siendo destacado por su notable desempeño en un histórico club.

Universitario no le renovó contrato y ahora destaca por su rendimiento en Liga 1

Uno de los futbolistas más recordados por los hinchas de Universitario es Patrick Zubczuk, quien dejó una marca importante al custodiar la portería crema durante varios años, donde el club no atravesaba su mejor momento, y que actualmente también sobresale en las filas de Deportivo Garcilaso.

Precisamente, el golero nacional tuvo una importante actuación en el último partido de su club ante Sporting Cristal en el debut por el Torneo Clausura 2026. Por ello, acaba de ser galardonado con el reconocimiento al mejor portero de la primera jornada. "¡Seguridad en el arco cusqueño! Patrick Zubczuk, de Deportivo Garcilaso, es nuestro Arquero de la Fecha 1", mencionaron.

Patrick Zubczuck, ex Universitario, destaca en el arco de Deportivo Garcilaso en la Liga 1

De esta forma, Zubczuk sigue demostrando un gran nivel tras su salida de la 'U' y se consolida como uno de los mejores arqueros del campeonato y más representativos del fútbol peruano. Además, se perfila para seguir siendo figura en las filas del cuadro imperial.

¿Cómo le fue a Patrick Zubczuk en Universitario?

Patrick Zubczuk comenzó su trayectoria deportiva en las categorías inferiores de Universitario, club en el que se mantuvo hasta subir al primer equipo en 2016. No obstante, su verdadera consolidación en la 'U' se produjo recién en 2018, año en el que empezó a contar con continuidad. En ese periodo, disputó 32 encuentros y mantuvo su portería imbatida en 10 ocasiones.

Sin embargo, en 2022 terminó dejando Ate de forma definitiva tras no entrar en los planes del club, marchándose en condición de agente libre a Cienciano.