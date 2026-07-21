Universitario tropezó: cremas empataron 3-3 y se complican en el torneo peruano

Universitario de Deportes quiere salir campeón del Torneo Clausura, con el objetivo de buscar el título de la Liga 1 por cuarta temporada consecutiva. Pese a ello, sus hinchas también reconocen la importancia de cumplir con todas las metas atrasadas a nivel institucional, por lo que recientemente una noticia generó cierta incomodidad, ya que el plantel se complicó en el fútbol peruano.

Si bien el cuadro de Héctor Cúper debutó con un triunfo clave ante ADT en Tarma, en otras categorías no le va tan bien a los cremas. Una de ellas acaba de obtener un resultado poco auspicioso que dejó más dudas que certezas dentro del comando técnico. Nos referimos a la generación del 2010, que no pudo pasar del empate 3-3 ante la Academia Cantolao.

“¡Siempre con garra!”, indicó Universitario de Deportes en su cuenta oficial de 'X' dedicada al balompié de menores, donde informó que igualó por una nueva jornada del Torneo Élite Federación Oro, en Campo Mar. Los goles del combinado merengue fueron obra de Mathías Chang, Thiago Espinoza y Víctor Barua. Esto generó molestia en la afición.

Universitario empató 3-3 con Cantolao.

Vale precisar que esta competición tiene como objetivo mostrar a las principales promesas del fútbol nacional, tanto en la ‘U’ como Alianza Lima, Sporting Cristal y resto de elencos. Ya que dentro de poco estos jugadores serán el futuro de la selección peruana e incluso algunos podrían contar con minutos de cara a las Eliminatorias Conmebol al Mundial del 2030.

Finalmente, es importante resaltar que Universitario siguió con malas noticias para su hinchada, ya que la categoría Sub-18 cayó 2-0 ante Sporting Cristal por la Liga Nacional Juvenil y la Sub-16 empató 2-2 con el mismo club del Rímac en el mencionado torneo, alejándose así de la posibilidad de salir campeones.