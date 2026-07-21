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Gianluca Lapadula va por su primera titularidad y haría dupla con Álex Valera ante Cusco FC

El delantero fue probado junto a 'Valegol' y todo apunta a que Héctor Cúper apostará por la nueva dupla ofensiva de Universitario para buscar otro triunfo.

Redacción Líbero
La dupla Lapadula-Valera ilusiona a los hinchas cremas para el Clausura.
La dupla Lapadula-Valera ilusiona a los hinchas cremas para el Clausura. | LÍBERO | Universitario
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Gianluca Lapadula está a un paso de vivir un nuevo capítulo con Universitario. El delantero fue probado como titular durante los últimos entrenamientos y todo indica que arrancará desde el inicio este viernes frente a Cusco FC, en el estadio Monumental, por la segunda fecha del Torneo Clausura.

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El atacante ítalo-peruano conformó la dupla de ataque junto a Álex Valera, una sociedad que genera gran expectativa en el comando técnico de Héctor Cúper. La combinación entre la movilidad de Lapadula y el poder de definición de Valera podría potenciar el ataque crema.

Tras su debut con minutos frente a ADT en Tarma, Lapadula dejó buenas sensaciones por su intensidad, presión constante y sacrificio en cada pelota. Aunque ingresó en la parte final, demostró que puede aportar soluciones ofensivas desde cualquier escenario.

Ahora, el delantero buscará responder a la confianza del entrenador con su primera titularidad oficial. Además de su experiencia internacional, intentará estrenarse como goleador y comenzar a consolidarse como una pieza importante en el equipo.

Universitario necesita sumar una nueva victoria para seguir firme en la lucha por el Torneo Clausura. Si Cúper confirma el equipo trabajado en las prácticas, Lapadula tendrá la oportunidad de iniciar por primera vez un partido oficial con la camiseta crema y liderar el ataque junto a Álex Valera de, autor de 11 goles esta temporada.

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