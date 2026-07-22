Universitario humilló 12-0 a importante club por el Torneo Clausura 2026 e ilusiona a hinchas

¡Universitario no tuvo rival! El elenco crema aplastó a importante club del Torneo Clausura e ilusionó a los hinchas. La 'U' tiene que demostrar por qué es uno de los mejores equipos en cada una de las disciplinas que tiene y una de las más importantes es el fútbol donde el elenco estudiantil femenino debutó con todo en la Liga Femenina 2026.

Las dirigidas por Carlos Véliz se enfrentaron a Carlo A. Mannucci en Campo Mar U, este miércoles 22 de julio, por la fecha 1 y tuvieron una impecable actuación. Pues las 'Leonas' golearon 12-0 al elenco 'tricolor'. Esto sorprendió a más de uno que espera ver al equipo visitante complicándole la vida a las locales.

¿De quiénes fueron los goles de Universitario?

El encuentro estuvo marcado por las anotaciones de Esthefany Espino, Sthepanie Lacoste, Pierina Núñez, Geraldine Cisneros, Valerie Gherson, Daiana Farías y Claudia Domínguez. El elenco crema selló por todo lo alto su primer partido del torneo local.

Universitario goleó 12 a 0 a Carlo Mannucci

¿Cuál fue la alineación de Universitario?

Universitario alineó a sus mejores jugadoras para este debut contra Mannucci, teniendo en el ataque a la delantera Pierina Núñez.

Bóquez, Lacoste, Farías, Espejo, Espino, Novoa, Domínguez, Cisneros, Oxandabarat, Campoverde, Núñez

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario por la Liga Femenina?

Por la segunda jornada del Torneo Clausura de la Liga Femenina de Perú, Universitario Femenino visitará a Atlético Andahuaylas F este sábado 1 de agosto de 2026. El encuentro está programado para disputarse desde las 3.15 p. m. (hora peruana).