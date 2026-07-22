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Universitario humilló 12-0 a importante club por el Torneo Clausura 2026 e ilusiona a hinchas

Universitario sorprendió al aplastar a un importante club peruano por el Torneo Clausura. Conoce aquí los detalles de la victoria crema.

Antonio Vidal
Universitario humilló 12-0 a importante club por el Torneo Clausura 2026 e ilusiona a hinchas. Foto: composición Líbero
Universitario humilló 12-0 a importante club por el Torneo Clausura 2026 e ilusiona a hinchas. Foto: composición Líbero
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¡Universitario no tuvo rival! El elenco crema aplastó a importante club del Torneo Clausura e ilusionó a los hinchas. La 'U' tiene que demostrar por qué es uno de los mejores equipos en cada una de las disciplinas que tiene y una de las más importantes es el fútbol donde el elenco estudiantil femenino debutó con todo en la Liga Femenina 2026.

Las dirigidas por Carlos Véliz se enfrentaron a Carlo A. Mannucci en Campo Mar U, este miércoles 22 de julio, por la fecha 1 y tuvieron una impecable actuación. Pues las 'Leonas' golearon 12-0 al elenco 'tricolor'. Esto sorprendió a más de uno que espera ver al equipo visitante complicándole la vida a las locales.

Universitario tiene como opción modificar su once ante Cusco FC.

PUEDES VER: Universitario alista su "tapadito" para ser titular ante Cusco FC en el Monumental

¿De quiénes fueron los goles de Universitario?

El encuentro estuvo marcado por las anotaciones de Esthefany Espino, Sthepanie Lacoste, Pierina Núñez, Geraldine Cisneros, Valerie Gherson, Daiana Farías y Claudia Domínguez. El elenco crema selló por todo lo alto su primer partido del torneo local.

Universitario goleó 12 a 0 a Carlo Mannucci

Universitario goleó 12 a 0 a Carlo Mannucci

¿Cuál fue la alineación de Universitario?

Universitario alineó a sus mejores jugadoras para este debut contra Mannucci, teniendo en el ataque a la delantera Pierina Núñez.

  • Bóquez, Lacoste, Farías, Espejo, Espino, Novoa, Domínguez, Cisneros, Oxandabarat, Campoverde, Núñez

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario por la Liga Femenina?

Por la segunda jornada del Torneo Clausura de la Liga Femenina de Perú, Universitario Femenino visitará a Atlético Andahuaylas F este sábado 1 de agosto de 2026. El encuentro está programado para disputarse desde las 3.15 p. m. (hora peruana).

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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