Universitario alista su "tapadito" para ser titular ante Cusco FC en el Monumental

Cumplió recién una semana de trabajo y sumó sus primeros minutos ante ADT, pero ahora todo hace indicar que podría ser titular con la camiseta de Universitario este viernes 24 de julio ante Cusco FC en el Monumental. Juan Manuel Requena ingresó el último lunes en la práctica en el once inicial y dejó buenas impresiones en la organización del juego desde el primer pase.

El argentino se ubicó como un mediocampista con buena salida y panorama de juego que dejó contento al técnico Héctor Cúper. Las dudas se despejarán este martes en el último entrenamiento táctico de fútbol.

La idea es que pueda integrar con frecuencia el equipo al ser un futbolista que tuvo el agrado del comando técnico para sumarse como refuerzo. “Prometió mucho sacrificio y trabajo a toda la hinchada”, dijo el argentino.

Cúper apuesta por el equilibrio y la recuperación de Requena.

El probable once que viene trabajando Universitario sería con: Romero, Polo, Di Benedetto, Fara, Inga, Requena, Fertoli, Concha, Alzugaray, Lapadula y Valera.

¿Cuándo juega Universitario por el Torneo Clausura?

Universitario recibirá a Cusco FC este viernes 24 de julio por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. El encuentro se disputará desde las 8.30 p. m. (hora peruana), en el Estadio Monumental.