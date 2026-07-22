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Héctor Cúper y la buena racha que tiene al mando de Universitario

Héctor Cúper quiere alargar su buena racha en Universitario. El DT suma en total cinco partidos oficiales y marcha invicto. Ahora busca seguir en racha ante Cusco FC

Sandro Bazán
Héctor Cúper sorprende con decisión en Universitario de cara al once que alista ante Cusco FC.
Héctor Cúper sorprende con decisión en Universitario de cara al once que alista ante Cusco FC. | Foto: Universitario de Deportes
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Arrancó de buena forma su camino en el Torneo Clausura y ya empezó a entusiasmar al hincha para pelear hasta el final por alcanzar el tetracampeonato. Héctor Cúper marcha invicto desde que asumió el cargo en Universitario y le apunta con todo para vencer este miércoles a Cusco FC en el estadio Monumental.

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El DT argentino dirigió cuatro encuentros antes del receso. Ante Nacional y Tolima por la Copa Libertadores, donde sumó dos empates sin goles. En el Torneo Apertura igualó sin goles ante C.D. Moquegua de visita y derrotó a Sport Huancayo en casa, ahora en la primera fecha del clausura venció 2-1 a ADT.

Héctor Cúper descartó a futbolista de Universitario por estar subido de peso

Héctor Cúper tiene como gran objetivo sumar un triunfo que los deje arriba en el Torneo Clausura.

"El objetivo es ganar el Clausura, eso se logra haciendo lo mejor que se pueda, dándolo todo, equivocándose lo menos posible y manteniendo expectativas equilibradas. Ganar tres campeonatos seguidos no es sencillo en ninguna parte del mundo, no solo en Perú", dijo el entrenador argentino.

LOS PARTIDOS DE HÉCTOR CÚPER EN UNIVERSITARIO:

Nacional de Uruguay 0-0 Universitario

C.D. Moquegua 0-0 Universitario

Tolima 0-0 Universitario

Universitario 2-1 Sport Huancayo

ADT 1-2 Universitario

Sandro Bazán
AUTOR: Sandro Bazán

Sandro Bazán: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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