Universitario hace sorpresivo llamado a sus hinchas previo al duelo contra Cusco FC: "Unidos por Junín"

Universitario se prepara para lo que será su duelo contra Cusco FC por el Torneo Clausura de la Liga 1. Sin embargo, el cuadro crema acaba de anunciar que durante la previa de este duelo, en el estadio Monumental, se habilitarán puntos de acopio para que los hinchas puedan realizar su aporte, pues el cuadro estudiantil en un acto de solidaridad impulsa la campaña Unidos por Junín, esto tras el temblor que remeció la mañana de este martes a dicha región.

En el artículo web, que se puede encontrar en la página oficial del club, se detalla que se les pide a los hinchas una colaboración voluntaria de alimentos no perecibles, agua embotellada, artículos de higiene, mantas, colchonetas, linternas, pilas y otros implementos de primera necesidad y aclaran que no se recibirán ropa, juguetes ni medicamentos.

“El Club Universitario de Deportes reafirma su compromiso con el país y pone en marcha la campaña “Unidos por Junín”, una iniciativa solidaria que busca movilizar a toda la familia crema para brindar apoyo a las familias afectadas por la emergencia en la región Junín.

En el marco del encuentro frente a Cusco FC, que se disputará este viernes en el Estadio Monumental U Marathon, el Club habilitará puntos de acopio para la recepción de donaciones e invita a sus hinchas a convertir su asistencia al partido en una oportunidad para tender la mano a quienes hoy más lo necesitan”, se lee en el comunicado.

Universitario convoco a sus hinchas para apoyar a la región de Junín

¿Dónde se colocarán los puntos de acopio en el Estadio Monumental?

Asimismo, detallan que los hinchas cremas que deseen dejar su apoyo, lo podrán hacer en los centros de acopio ubicados en las tribunas Occidente y Oriente.

Cabe señalar que también se podrá apoyar económicamente, mediante Yape o Plin al número 970 204 526, con un monto mínimo de S/20. Los fondos recaudados serán destinados íntegramente a la atención de las familias afectadas.

“En el marco de la campaña “Unidos por Junín”, Universitario desarrollará esta iniciativa de la mano de Perú Pendiente, organización que tendrá a su cargo la recepción, clasificación y distribución de las donaciones físicas y de los aportes económicos, a fin de hacerlos llegar oportunamente a las familias afectadas en las provincias de Chupaca, Chongos Bajos y Pumpunya, en la región Junín”, señalaron.